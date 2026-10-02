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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Valisi Murat Duru, Eskil ilçesine bağlı Başaran Köyü’nde çiftçilerle bir araya geldi. Tarımsal üretimi yerinde inceleyen Vali Duru, çiftçi Adem Canlı’ya ait tarlada salçalık domates hasadına katılarak üretim süreci hakkında bilgi aldı. Canlı’nın domatesin yanı sıra kırmızı pancar, kırmızı havuç, patates ve kırmızı marul üretimi de gerçekleştirdiği belirtildi.

TARIMSAL ÜRETİM SAHADA İNCELENDİ

Aksaray’ın önemli tarım merkezlerinden Eskil ilçesinde gerçekleştirilen saha ziyareti, bölgedeki tarımsal üretimin çeşitliliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Aksaray Valisi Murat Duru, Eskil ilçesine bağlı Başaran Köyü’nü ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında çiftçi Adem Canlı’ya ait tarlada salçalık domates hasadına katılan Vali Duru, tarımsal faaliyetleri yerinde inceledi.

Tarlada yürütülen çalışmalar hakkında Canlı’dan bilgi alan Vali Duru, üreticinin faaliyetleri ve yetiştirilen ürünler hakkında bilgi aldı. Hasat çalışmalarına eşlik eden Duru, üreticiye bereketli ve hayırlı kazanç temennisinde bulundu.

BAŞARAN KÖYÜ’NDE ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER YETİŞTİRİLİYOR

Ziyarette yapılan değerlendirmelerde, Başaran Köyü’nde gerçekleştirilen tarımsal üretimin yalnızca domatesle sınırlı olmadığına dikkat çekildi.

Vali Duru’nun verdiği bilgilere göre çiftçi Adem Canlı, salçalık domatesin yanı sıra kırmızı pancar, kırmızı havuç, patates ve kırmızı marul gibi farklı tarımsal ürünlerin de üretimini gerçekleştiriyor.

Çeşitli ürünlerin aynı üretim alanında değerlendirilmesinin, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin çeşitliliğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Vali Duru, üretim çalışmalarını yerinde gördüğünü belirterek, bölgede tarımsal faaliyetlerini sürdüren çiftçileri tebrik etti.

“ÇOK GÜZEL VE VERİMLİ BİR ÇİFTÇİLİK YAPIYOR”

Hasat sırasında açıklamalarda bulunan Aksaray Valisi Murat Duru, Başaran Köyü’nün Aksaray merkeze yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta, sınır bölgesinde yer alan bir yerleşim olduğunu belirtti.

Ziyaretin hem köyü yerinde görmek hem de bölgedeki tarımsal üretimi incelemek amacıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Duru, çiftçi Adem Canlı’nın üretim faaliyetlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Başaran Köyümüz sınır köyümüz ve Aksaray’ımıza yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta. Bugün hem köyümüzü ziyaret etmek hem de burada örnek bir çiftçimizin tarlasında hasada katılmak üzere Adem Canlı kardeşimizin misafiri olduk. Kendisi yaklaşık 6 bin hektarlık alanda çiftçilik yapıyor. Salçalık domates üretiyor; bunun yanında kırmızı pancar, kırmızı havuç, patates ve kırmızı marul da yetiştiriyor.”

Üretim faaliyetlerini yerinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Duru, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gerçekten çok güzel ve verimli bir çiftçilik yapıyor. Çalışmalarını yerinde görünce biz de büyük memnuniyet duyduk. Adem Canlı çiftçimizin şahsında bu bölgede üretim yapan bütün çiftçilerimizi kutluyor, tebrik ediyor ve kendilerine bereketli hasatlar diliyoruz.”

ÜRETİCİ CANLI’DAN VALİ DURU’YA TEŞEKKÜR

Tarladaki hasat programında Vali Duru ile bir araya gelen çiftçi Adem Canlı ise tarımsal üretime ve çiftçilere gösterdiği ilgiden dolayı Vali Duru’ya teşekkür etti.

Canlı, üretim faaliyetlerinin yerinde incelenmesinin ve tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilerle doğrudan temas kurulmasının önemine dikkat çekti.

“ÜRETİMİN MERKEZİNDE” SAHA ZİYARETİ

Vali Duru’nun Başaran Köyü ziyareti, Aksaray’da tarımsal üretimin sahadaki durumunun incelenmesi açısından da önem taşıdı.

Tarım sektörünün yoğun olarak faaliyet gösterdiği Eskil’de üreticilerle bir araya gelen Vali Duru, ürünlerin tarladan hasat aşamasına kadar geçen sürecini yerinde görme fırsatı buldu.

Özellikle salçalık domates üretimi başta olmak üzere farklı ürünlerin yetiştirildiği bölgede, üreticilerin çalışmaları hakkında bilgi alınırken tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve üretimin devamlılığı açısından saha temaslarının önemine vurgu yapıldı.

ÜRETİCİLERİN SAHADAKİ ÇALIŞMALARI TAKİP EDİLİYOR

Aksaray ekonomisinde tarımın önemli bir yer tuttuğu bölgelerden biri olan Eskil’de gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, üreticilerin çalışmaları doğrudan tarlada incelendi.

Vali Duru’nun çiftçilerle bir araya gelmesi, ürün çeşitliliğini ve bölgedeki üretim faaliyetlerini yerinde görmesiyle gerçekleştirilen ziyaretin ardından üreticilere bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulunuldu.

Başaran Köyü’ndeki programa Eskil Kaymakamı Taha Soydaş ile Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir de katıldı.

TARIMIN SAHADAKİ FOTOĞRAFI

Aksaray’ın kırsal bölgelerinde sürdürülen tarımsal faaliyetlerin yerinde görülmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaret, üreticilerin emek ve çalışmalarını gündeme taşıdı.

Salçalık domatesten kırmızı pancara, kırmızı havuçtan patatese ve kırmızı marula kadar farklı ürünlerin yetiştirildiği Başaran Köyü’nde üreticiler çalışmalarını sürdürürken, Vali Duru da hasat programına katılarak çiftçilerle aynı sahada buluştu.

Ziyaret, Aksaray’da tarımsal üretimin yalnızca merkezde değil, il sınırlarının farklı noktalarındaki kırsal alanlarda da yoğun şekilde sürdürüldüğünü gösteren saha temaslarından biri olarak gerçekleşti.