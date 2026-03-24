Artvin Valisi Turan Ergün, Şavşat’ta faaliyet gösteren Şavşat Arama Kurtarma Derneği’ni ziyaret ederek dernek yetkilileri ve gönüllülerle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, derneğin yürüttüğü çalışmalar ve bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında kapsamlı bilgiler alındı.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Ergün, arama kurtarma faaliyetlerinin özellikle afet ve acil durumlarda hayati bir rol üstlendiğine dikkat çekerek, gönüllülük esasıyla fedakârca görev yapan ekiplerin toplum için büyük bir güven kaynağı olduğunu vurguladı.

Vali Ergün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Afetler, ne zaman ve nasıl karşımıza çıkacağı belli olmayan, ancak hazırlıklı olmamız gereken gerçeklerdir. Bu noktada sizin gibi gönüllülük ruhuyla hareket eden, eğitimli ve organize ekiplerin varlığı bizler için son derece kıymetlidir. Sadece olay anında değil, toplumun bilinçlendirilmesi, eğitim faaliyetleri ve farkındalık oluşturulması açısından da çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. Sizlerin ortaya koyduğu bu özveri, dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biridir.”

Vali Ergün ayrıca, Ardanuç ilçesinde yaşanan çığ felaketinde gösterilen üstün gayret ve özverili çalışmalar dolayısıyla Fatih Çelik başta olmak üzere tüm ŞAKUT ekiplerine teşekkür belgesi takdim ettiğini belirterek, “O zorlu süreçte ortaya koyduğunuz mücadele, devlet-millet dayanışmasının en güzel örneklerinden biri olmuştur. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyarette söz alan Fatih Çelik ise, Vali Ergün’ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek derneğin faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Çelik konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Valimizin bizleri ziyaret etmesi, çalışmalarımıza verdiği değerin en somut göstergesidir ve bizleri son derece onurlandırmıştır. Dernek olarak tamamen gönüllülük esasıyla hareket ediyor, afetlere hazırlık, arama kurtarma eğitimleri ve sahada aktif müdahale gibi birçok alanda faaliyet yürütüyoruz. Sadece ilçemizde değil, ilimiz genelinde yaşanabilecek herhangi bir afet ya da acil durumda da her an hazır bir şekilde harekete geçebilecek kapasiteye sahibiz. Amacımız, en zor anlarda vatandaşlarımızın yanında olmak ve can kayıplarını en aza indirmektir.”

Karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin yapıldığı ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Vali Ergün’ün bu anlamlı ziyareti, Şavşat’ta gönüllülük ruhuyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarına verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi.