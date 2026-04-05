YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Kozcağız beldesinde gerçekleştirdiği hane ziyaretleri kapsamında Arıçiçek ailesine konuk oldu. Ziyarette aile bireyleriyle yakından ilgilenen Vali Arslan, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

VATANDAŞLA BİREBİR TEMAS

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, vatandaş odaklı yönetim anlayışı kapsamında hane ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Kozcağız beldesinde ikamet eden Arıçiçek ailesini ziyaret eden Vali Arslan, aile bireyleriyle birebir görüşerek onların taleplerini dinledi.

Ziyarete, Vali Yardımcısı Sümeyye Senanur Aykaç ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Feridun Güler de eşlik etti.

TALEPLER YERİNDE DİNLENDİ

Ziyaret sırasında aile fertleriyle samimi bir ortamda sohbet eden Vali Arslan’ın, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini doğrudan dinleyerek not aldığı öğrenildi.

Yetkililer, bu tür ziyaretlerin kamu hizmetlerinin daha etkin ve yerinde yürütülmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.

SOSYAL DEVLET VURGUSU

Gerçekleştirilen ziyaretler, sosyal devlet anlayışının sahadaki yansıması olarak değerlendiriliyor. Vatandaşla doğrudan temas kurulması, sorunların yerinde tespit edilmesi açısından önem taşıyor.

Vali Arslan’ın hane ziyaretlerini önümüzdeki süreçte de sürdüreceği belirtilirken, bu tür temasların vatandaş memnuniyetine katkı sağlaması bekleniyor.