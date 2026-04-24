Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, evde eğitim gördükleri için Çankırı 2. Kitap Fuarı’na katılamayan Sueda Çetinkaya, Mevlüt Semih Kıran ve Veyis Ayaz Baştürk’ü evlerinde ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve kitap hediye etti. Ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ile okul müdürleri de eşlik etti.

ÖĞRENCİLERE EVLERİNDE ANLAMLI ZİYARET

KİTAP HEDİYE EDİLDİ

Ziyaret sırasında öğrencilere çeşitli kitaplar hediye edilirken, eğitim süreçlerine ilişkin de sohbet gerçekleştirildi. Vali Çakırtaş’ın öğrencilerle birebir ilgilenmesi dikkat çekti.

EĞİTİM YETKİLİLERİ DE HAZIR BULUNDU

Gerçekleştirilen ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ayhan Işık ile öğrencilerin eğitim gördüğü okulların müdürleri de katıldı. Yetkililer, öğrencilerin eğitim durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EĞİTİME DESTEK VURGUSU

Valilik tarafından yapılan bu tür ziyaretlerin, evde eğitim gören öğrencilerin motivasyonunu artırmayı ve eğitim süreçlerine destek olmayı amaçladığı belirtildi.

Çankırı Valiliği’nin benzer ziyaretleri sürdüreceği ve evde eğitim gören öğrencilerle temasın devam edeceği ifade edildi.