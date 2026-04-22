Bartın’da afet ve acil durumlara yönelik hazırlıkların ele alındığı kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Vali Dr. Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki sığınakların mevcut durumu, olası risk senaryolarına karşı hazırlık düzeyi ve kurumlar arası koordinasyon başlıkları masaya yatırıldı.

SIĞINAKLARIN MEVCUT DURUMU GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Toplantıda, Bartın genelinde bulunan sığınakların fiziki durumu, kapasitesi ve kullanım yeterliliği detaylı şekilde değerlendirildi. Mevcut altyapının afet ve acil durumlara karşı yeterliliği incelenirken, tespit edilen eksiklikler ve ihtiyaçlar da gündeme alındı.

KOORDİNASYON VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Afet anlarında kurumlar arası iş birliğinin kritik öneme sahip olduğu vurgulanan toplantıda, ilgili tüm kurumların eşgüdüm içerisinde hareket etmesinin gerekliliği üzerinde duruldu. Bu kapsamda, müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda ayrıca, olası afet ve acil durumlara karşı alınması gereken ilave tedbirler istişare edildi. Risk azaltma çalışmaları, hazırlık planları ve müdahale süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik öneriler değerlendirildi.

Toplantının ardından, Bartın’da afet ve acil durumlara yönelik hazırlıkların daha etkin hale getirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. Sürecin, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve mevcut kapasitenin güçlendirilmesi yönünde devam edeceği ifade edildi.