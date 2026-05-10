Valencia, La Liga’nın 35. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao’yu 1-0 mağlup etti.
San Mamés Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Valencia’ya galibiyeti getiren golü 72. dakikada Umar Sadiq kaydetti.
Maçın ilk yarısında Valencia, 27. dakikada Hugo Duro ile penaltı fırsatını değerlendiremedi.
Bu sonuçla Valencia puanını 42’ye yükseltirken, Athletic Bilbao 44 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Valencia sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşacak, Athletic Bilbao ise deplasmanda Espanyol’a konuk olacak.