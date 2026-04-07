Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana’yı 3-0 mağlup etti.

Sarı-siyahlı ekip, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin ikinci maçı, 11 Nisan Cumartesi günü VakıfBank’ın ev sahipliğinde VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak.

İLK SET VAKIFBANK’IN

Mücadelede ilk set karşılıklı hücumlarla başladı. VakıfBank, Boskovic ve Markova ile etkili olurken Fenerbahçe Medicana farkın açılmasına izin vermedi. Sarı-siyahlı ekip 12-9 öne geçince Fenerbahçe Medicana Başantrenörü Marcello Abbondanza mola aldı. Zehra Güneş’in bloklarıyla üstünlüğünü artıran VakıfBank, seti 25-18 kazandı.

İKİNCİ SET NEFES KESTİ

İkinci set çekişmeli başladı. VakıfBank’ın 4 sayılık serisine Fenerbahçe Medicana, Fedorovtseva’nın hücumlarıyla karşılık verdi ve skor 7-7’ye geldi. Uzun rallilere sahne olan sette Vargas’ın sayısıyla ev sahibi ekip 20-19 öne geçti. Ancak moladan iyi dönen VakıfBank, seti 25-23 alarak durumu 2-0 yaptı.

SON SÖZÜ YİNE VAKIFBANK SÖYLEDİ

Üçüncü sete de iyi başlayan VakıfBank oldu. Fenerbahçe Medicana toparlanmaya çalışsa da bir pozisyon sonrası sahada kısa süreli gerginlik yaşandı. Bu bölümde VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ile pasör Cansu Özbay kırmızı kart gördü. Zehra Güneş’in servis turunda 4 sayılık seri yakalayan sarı-siyahlı ekip, 17-12 öne geçti ve seti 25-21 kazanarak maçı 3-0 tamamladı.