Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

VakıfBank tarafından yapılan açıklamaya göre; MIGA garantisi altında JP Morgan'ın tek fonlayıcı banka olarak yer aldığı söz konusu fonla Dış Ticaret Finansman Garanti Programı kapsamında Türkiye'deki ticari bankalar arasında işlemi gerçekleştiren ilk banka olarak belirtildi.

Üç yıl vadeye kadar yenileme opsiyonu içeren ve yüzde 95 oranında MIGA garantörlüğü kapsamında yer alan 250 milyon dolar tutarındaki kaynak ile geri dönüşüm yoluyla yeniden üretileceği belirtildi.

Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayan hurda demir çelik ithalatının yanı sıra enerji verimliliğini artırmaya yönelik yenilenebilir enerji dış ticaret işlemlerinin finansmanı planlanıyor.

Sağlanan fon, Türkiye'nin enerji dönüşümüne de katkı sunması öngörülüyor.