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Banka Dünyası’nda yer alan habere göre; Vakıfbank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan; Muhammet Lütfü Çelebi, Hazım Akyol, Metin Recep Zafer, Ferkan Merdan, Menderes Dereli ve Kadir Karataş görevden ayrıldı.

Konuya dair bankadan herhangi bir açıklama gelmezken, 31 Mart 2026 açıklanan Banka’nın bilançosunda aktif olarak görevde olan altı Genel Müdür Yardımcısı Banka’nın güncellenen Web sayfasında ve KAP’a gönderilen “Şirket Bilgi Formunda” yer almadığı kaydedildi.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ise henüz gelmedi.