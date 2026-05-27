Kamu bankacılığının güçlü aktörlerinden Vakıfbank, üst yönetim kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirdi. Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan resmi açıklamada, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Ali Kırbaş’ın Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği duyuruldu.

ALİ KIRBAŞ KİMDİR VE KARİYERİNDE HANGİ BASAMAKLARI TIRMANDI?

Sektörün tecrübeli isimlerinden biri olan Ali Kırbaş, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. Finans dünyasındaki meslek hayatına 1997 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi bünyesinde adım atan Kırbaş, burada iki yıl boyunca memur olarak görev yaptı.

Takvimler 1999 yılını gösterdiğinde Ziraat Bankası bünyesine geçiş yapan deneyimli yönetici, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak yeni bir döneme başladı. Kurum içerisinde başarıyla yükselerek Müfettiş ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı unvanlarını aldı. İdari kadrolardaki liderlik vasfıyla dikkat çeken Kırbaş, 2008 ile 2012 yılları arasında Tanıtım ve İletişim Hizmetleri Daire Başkanlığı koltuğuna oturdu, hemen ardından 2012-2017 yılları arasında ise Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı olarak kurumsal stratejilere yön verdi.

Başarı grafiğini sürekli yukarı taşıyan Ali Kırbaş, 2017 yılı itibarıyla Ziraat Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığı makamına getirildi. Bu üst düzey sorumluluk döneminde bankanın operasyonel süreçlerini yönetti, dijital dönüşüm çözümlerine liderlik etti ve iletişim stratejilerinden sorumlu oldu. Aynı zamanda bankanın çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev alan Kırbaş, finans sektöründe çeyrek asrı aşan derin birikimini bundan sonra VakıfBank’ın büyüme ve vizyon projeleri için kullanacak.