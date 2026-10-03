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2026-2027 Vodafone Sultanlar Ligi'nin açılış karşılaşmasında son şampiyon VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-siyahlılar, yeni sezona galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın ilk iki setini 25-16 ve 25-18 kazanan VakıfBank, Beşiktaş'ın üçüncü setteki geri dönüşüne engel olamadı. Siyah-beyazlılar, üçüncü seti 25-23 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette yeniden üstünlüğü ele geçiren VakıfBank, seti 25-19, karşılaşmayı ise 3-1 kazanmayı başardı.

MARINA MARKOVA 26 SAYIYLA YILDIZLAŞTI

VakıfBank'ta Marina Markova, kaydettiği 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Sarı-siyahlılarda Tijana Boskovic 14, Zehra Güneş ise 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Beşiktaş'ta Iman Ndiaye 13, Jolien Knollema 12, Merve Atlıer ve Polina Shemanova ise 10'ar sayıyla mücadeleyi tamamladı.