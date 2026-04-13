Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında Vakıfbank Fenerbahçe Medicana'yı ağırladı.
VAKIFBANK GERİDEN GELEREK KAZANDI
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadelede ilk seti 25-19 kazanan Fenerbahçe karşısında Vakıfbank üst üste 25-19, 25-18 ve 25-23'lük skorlarla kazandığı setlerle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
FİNAL SERİSİNDE AVANTAJI YAKALADILAR
Final serisinde 2-1 öne geçerek avantajı yakalayan Vakıfbank, 16 Nisan'da oynanacak dördüncü maçı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
FENERBAHÇE MEDICANA-VAKIFBANK 4. MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank arasındaki eşleşmenin dördüncü maçı 16 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak.