VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde karşı karşıya geldi. Türk voleybolunun iki güçlü temsilcisinin mücadelesinde kazanan taraf 3-1’lik skorla VakıfBank oldu.

REKORU TEK BAŞINA ALDI

Final öncesinde iki takımın da 9’ar şampiyonluğu bulunurken bu kritik mücadele aynı zamanda “en çok kazanan takım” unvanını belirledi.

VakıfBank, rakibini mağlup ederek bu alandaki liderliği tek başına ele geçirdi ve tarihine yeni bir başarı daha ekledi.

NEFES KESEN MÜCADELE

Karşılaşmaya etkili başlayan Vakıfbank, ilk seti 25-19 kazanarak öne geçti. İkinci sette toparlanan Eczacıbaşı Dynavit, 25-21’lik skorla durumu eşitledi.

Üçüncü sette yeniden oyunun kontrolünü ele alan VakıfBank, 25-20 ile tekrar öne geçti. Dördüncü sette de benzer bir üstünlük kuran Vakıfbank, 25-20’lik skorla maçı 3-1 kazanarak kupaya uzandı.