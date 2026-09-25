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İstanbul Silivri Selimpaşa’da faaliyet gösteren Uygur İlim Marifet Vakfı, geçmişte bünyesindeki bir etüt merkezinde yaşanan çocuk istismarı davasının ardından bu kez bıçaklı saldırı iddiasıyla gündeme geldi.

Vakıf yönetimiyle yaşadığı konut anlaşmazlığını kamuoyuna taşıyan Uygur Türkü Mümin Muhammed, iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradığını belirterek şikâyetçi oldu. Serbestiyet'in haberine göre, olayın ardından ifade veren iki şüpheli serbest bırakılırken, vakıf yöneticisi Habibullah Küseni’nin şüphelilerle birlikte çektiği video Uygur toplumu içerisinde tepkiye neden oldu.

Habibullah Küseni

7 ÇOCUĞUN İSTİSMARI DAVASINDA 112 YIL 6 AY HAPİS

Vakıf daha önce, bünyesinde faaliyet gösteren ve Milli Eğitim Bakanlığı'na kayıtlı olmadığı belirtilen etüt merkezinde yaşanan cinsel istismar olayıyla gündeme gelmişti.

Etüt merkezinde çalışan Ahmet Kader, yaşları 4 ile 12 arasında değişen 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 2023 yılında tutuklandı.

Silivri 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Temmuz 2025’te Kader’i “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “çocuğun cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 112 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

VAKIF YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Mağdur çocukların aileleri, dava öncesinde vakfın bazı yöneticileri hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme” ile “tehdit” iddialarıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Aileler, sanığın yakalanmasından önce korunduğunu ve şikâyetlerini geri çekmeleri için kendilerine baskı yapıldığını ileri sürdü. Haberde, vakıf yöneticileri hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Sanık Ahmet Kader de 24 Ekim 2023’teki ilk duruşmada vakıf idarecilerinden Abdürrahim Hacim Teşna hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Çocukların hakkımda söylediklerini 17 Haziran günü komşum Abdurrahim Hacim’den duydum. Bana, ‘Çocukların beyanı esas alınır. Seni mahkum ederler’ dedi ve kaçmamı söyledi.”

KONUT ANLAŞMAZLIĞI SONRASI GERİLİM

Son olayın, vakıf yönetimindeki “Uygur Mahallesi” konut sitesinde yaşayan Mümin Muhammed ile vakıf yöneticileri arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından meydana geldiği aktarıldı.

Muhammed, kiraladığı dairenin kontratının kendisine verilmediğini ve bu nedenle doğalgaz aboneliğini açtıramadığını öne sürdü. Yaşadığı sorunları site sakinlerinin bulunduğu mesajlaşma grubunda bir videoyla anlatmasının ardından vakıf yönetimiyle arasındaki anlaşmazlığın büyüdüğünü iddia etti.

Muhammed ayrıca kendisinin ve eşinin işlerine son verildiğini, daha sonra vakıf yöneticilerine yakın olduğunu söylediği Haşim Kasap'tan hakaret içerikli mesajlar aldığını ileri sürdü.

BIÇAKLI SALDIRI ANI KAMERADA

İddiaya göre Muhammed, 29 Ağustos’ta evine giderken Haşim Kasap ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın ardından Kasap ve yanında bulunan bir kişi Muhammed’e saldırdı.

Muhammed, saldırı sırasında bıçak kullanıldığını, yere düşürüldükten sonra da darp edilmeye devam edildiğini söyledi. Olay anları, Muhammed’in 18 yaşındaki oğlu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DARP RAPORU ALIP ŞİKÂYETÇİ OLDU

Olayın ardından Selimpaşa Jandarma Karakolu’nda ifadeleri alınan iki şüphelinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Silivri Devlet Hastanesi’nden darp raporu alan Muhammed’in sağ omurga bölgesinde ve burnunda kırıklar bulunduğu aktarıldı. Muhammed, saldırıyla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

SALDIRI ŞÜPHELİLERİYLE VİDEO TEPKİ ÇEKTİ

Olayın ardından Uygur İlim Marifet Vakfı yöneticisi Habibullah Küseni’nin, serbest bırakılan iki saldırı şüphelisiyle birlikte video çekerek Uygurların bulunduğu mesajlaşma gruplarında paylaştığı belirtildi.

Küseni’nin videoda şüphelileri savunması, Türkiye’de yaşayan bazı Uygur Türklerinin tepkisine neden oldu.