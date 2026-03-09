Vakıf üniversitelerine bağlı hastanelerin vergi statüsünde değişiklik öngören yeni yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine geldi.

AKP tarafından sunulan düzenleme, söz konusu hastanelerin kurumlar vergisi muafiyetini kaldırarak özel hastanelerle aynı vergi rejimine tabi tutulmasını hedefliyor.

YÖK’TEN “EĞİTİM YÜKÜ” UYARISI

Düzenlemeye ilişkin değerlendirme yapan YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Topçuoğlu, vakıf üniversitesi hastanelerinin yalnızca sağlık hizmeti sunan ticari kuruluşlar olmadığını belirtti. Bu kurumların aynı zamanda sağlık alanında uygulamalı eğitimin yürütüldüğü sağlık uygulama ve araştırma merkezleri olduğunu vurguladı.

Topçuoğlu, tıp fakülteleri başta olmak üzere hemşirelik, ebelik ve fizyoterapi gibi birçok programın uygulamalı eğitimlerinin bu hastanelerde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tıp eğitiminin önemli bir bölümünün hastanelerde yürütüldüğüne dikkat çeken Topçuoğlu, özellikle staj ve intörnlük süreçlerinin hastanelere ek operasyonel ve mali yük getirdiğini söyledi.

Bu nedenle vergi muafiyetinin kaldırılmasının üniversitelerin eğitim ve akademik yatırımlarına ayrılan bütçeyi dolaylı olarak azaltabileceği uyarısında bulundu.

ÖZEL HASTANELERLE EŞİT REKABET TARTIŞMASI

Yasa teklifi, vakıf üniversitesi hastanelerini özel sağlık kuruluşlarıyla aynı rekabet koşullarına getirmeyi amaçlıyor. Ancak YÖK, bu hastanelerin eğitim faaliyetlerinden kaynaklanan farklı maliyetler üstlendiğini belirterek düzenlemenin bu yönüyle yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Teklifin Meclis’teki görüşmeleri sırasında konunun sağlık ve yükseköğretim alanındaki etkilerinin de tartışılması bekleniyor.