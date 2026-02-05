Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde 6 Ocak’ta meydana gelen heyelan, Hürriyet Mahallesi’ndeki 6 katlı bir apartmanın giriş katlarını kaya ve toprakla doldurdu. Binanın tahliye edilip mühürlenmesinin ardından uzman ekiplerce yürütülen teknik incelemeler tamamlandı.
Vakfıkebir’de gergin bekleyiş: Yamaç hâlâ tehdit ediyor
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde 6 Ocak’ta meydana gelen heyelan, Hürriyet Mahallesi’ndeki 6 katlı bir apartmanın giriş katlarını kaya ve toprakla doldurdu. Tedirgin vatandaşlar, dik yamaç önüne istinat duvarı yapılarak kalıcı güvenlik talep ediyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Temel ve kolonlarda herhangi bir hasar tespit edilmemesi üzerine mühür kaldırıldı, bazı daire sakinleri evlerine geri döndü. Tedirginlik yaşayan yaklaşık 70 kişi, binanın hemen dibindeki dik yamaç önüne yüksek güvenlikli istinat duvarı yapılması talebinde bulundu.
Heyelan sırasında kopan kaya parçaları ve toprak yığını apartmanın arka kısmına indi. Birinci ve ikinci katlardaki evlerin pencereleri kırıldı, bazı odalar tamamen doldu. Çevredeki park halindeki bir otomobil ile binanın çeşitli bölümlerinde hasar oluştu.
Olayın bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye ulaştı. AFAD’ın risk değerlendirmesi sonrası bina tahliye edildi; bazı sakinler akraba evlerine, bazıları ise misafirhanelere yerleştirildi.
İNCELEME SONUÇLARI VE SON DURUM
AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen detaylı incelemeler neticesinde binanın taşıyıcı sistemlerinde hasar olmadığı belirlendi. Bunun üzerine mühür söküldü ve izin verilen dairelerde oturanlar evlerine dönebildi. Hasarlı ilk üç kata ise henüz giriş izni verilmedi.
Çevresindeki hafriyat temizliği devam eden binada kolon güçlendirme ve onarım çalışmalarının başlayacağı açıklandı. Buna rağmen sakinler, 90 dereceye yakın eğime sahip yamacın oluşturduğu tehlike nedeniyle istinat duvarı inşası çağrısını yineliyor.
‘ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR, ÇALIŞMALAR HIZLANMALI’
Apartman yöneticisi Emine Demir, yamacın güvenli hale getirilmesini beklediklerini belirterek, “Binaya giriş izni çıktı, bir kısmımız yerleşti fakat bazı daireler hâlâ hasarlı olduğu için kullanılamıyor. Onarım çalışmaları yarın başlayacak ancak daha hızlı ilerlemesini arzuluyoruz. Mağduriyet yaşayan çok kişi var. Kimisi köye, kimisi kardeşinin evine gitti. En büyük teselli can kaybı olmaması. Yamaç hâlâ risk taşıyor, mutlaka güçlendirilmeli” dedi.
‘DUVAR YAPILMAZSA TEKRAR YAŞANIR’
Üçüncü kattaki dairesine hâlâ giremeyen Ali Aktaş, endişelerini şöyle dile getirdi: “Heyelanın ardından tahliye edildik, dün giriş izni verildi. Güçlendirme yarın başlayacak ama arka yamaçla ilgili hiçbir şey yapılmayacak gibi görünüyor. Oraya mutlaka duvar örülmeli, çünkü korkuyoruz. Yetkililer geldi, yardım ettiler fakat heyelanlı bölgenin temizlenmesini ve açılmasını istiyoruz. Küçük bir parça bile düşse içeri giriyor. İlk üç kata hâlâ giriş yok. Güçlendirme bitince bize de izin verilecek ama yamacın da duvarla korunmasını talep ediyoruz. Tekrar aynı felaketi yaşamak istemiyoruz.”
‘EVE DÖNDÜK AMA İÇİMİZ RAHAT DEĞİL’
Binada oturan Şenay Gül ise şunları söyledi: “Evimize girebildik fakat hâlâ tedirginiz. Arka bölüm tehlikeli ve hâlâ askıda. O kısmın mutlaka düzenlenmesi lazım. Alt kattaki komşularımız hâlâ evlerine dönemedi. Üst kat olduğumuz için girdik ama rahat hissedemiyoruz. Tehlikesiz olduğu söylense de bence hâlâ risk var.”