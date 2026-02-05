Vakfıkebir’de gergin bekleyiş: Yamaç hâlâ tehdit ediyor

‘DUVAR YAPILMAZSA TEKRAR YAŞANIR’

Üçüncü kattaki dairesine hâlâ giremeyen Ali Aktaş, endişelerini şöyle dile getirdi: “Heyelanın ardından tahliye edildik, dün giriş izni verildi. Güçlendirme yarın başlayacak ama arka yamaçla ilgili hiçbir şey yapılmayacak gibi görünüyor. Oraya mutlaka duvar örülmeli, çünkü korkuyoruz. Yetkililer geldi, yardım ettiler fakat heyelanlı bölgenin temizlenmesini ve açılmasını istiyoruz. Küçük bir parça bile düşse içeri giriyor. İlk üç kata hâlâ giriş yok. Güçlendirme bitince bize de izin verilecek ama yamacın da duvarla korunmasını talep ediyoruz. Tekrar aynı felaketi yaşamak istemiyoruz.”