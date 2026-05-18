Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!



Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ



Trabzon Vakfıkebir ilçesinde sosyal dayanışma, eğitim ve yardımlaşma maksadıyla “Vakfıkebir Vakfı” Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün 25 Mart 2026 günü 33204 sayılı resmî gazetesinin 167 sayfasında yayınlanan tebliğiyle kuruldu.

Vakfıkebir Vakfı, hukuki kuruluş sürecini tamamlayarak resmen faaliyete geçme aşamasına geldi. Vakıflar Haftası nedeniyle Vakfıkebir Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim kurulu Vakfın kuruluş süreci dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

MÜHRÜMÜZÜ VURDUK, GÖNÜL KÖPRÜLERİMİZİ KURUYORUZ;

Uygulama Otelindeki basın açıklamasına Vakıf mütevelli heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin katıldığı basın açıklamasını Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Salih Birincioğlu okudu. Birincioğlu, vakfın 25 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan tesciliyle birlikte resmiyet kazandığını belirtti.

Birincioğlu, Mührümüzü vurduk, Gönül köprülerimizi kuruyoruz diyerek sözlerine başlayan Başkan Birincioğlu, Vakfıkebir’imizin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik gelişmesine katkı sağlamak, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize el uzatmak, gençlerimizin eğitim yolculuğuna ışık tutmak amacıyla yola çıkan “Vakfıkebir Vakfı” hukuki kuruluş sürecini tamamlayarak yasal zeminine oturmuştur. Vakfıkebir Vakfı, 25 Mart 2026 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan tescili ile birlikte, ilçemizin kadim yardımlaşma kültürünü kurumsal bir çatı altında toplamıştır.

Şu anki önceliğimiz, Vakfımızın gelecekteki tüm hizmetlerine temel teşkil edecek olan “Vakıf İç Yönetmelikleri” ni hazırlamaktır. Özellikle kamuoyunun bilmesini isteriz ki, faaliyetlerimize başlamadan önceki bu hazırlık süreci tamamen Şeffaflık, Adalet ve Liyakat ilkelerini güvence altına alma gayretidir. Burs yardımlarından gıda desteklerine kadar her bir kalem hizmetin, kılı kırk yaran bir titizlikle, “Bir elin verdiğini diğer elin görmediği” bir disiplinle yürütülmesi namus borcumuzdur. Biz günü kurtaracak işler değil nesiller boyu dua alacak bir sistemi inşa ediyoruz.

Vakfımız; Mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetleme kurulu ile bir bütün olarak, devletimizin ve yerel yönetimlerimizin kıymetli destekleri ile yola çıkmıştır. Bugün de Vakıflar Haftası dolayısıyla yalnız bırakmayan siz basın mensuplarınıza, kurucular kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum dedi.

47 kurucu üye ile kurulan Vakfın mütevelli heyet başkanlığını Ahmet Salih Birincioğlu’nun başkanlığında Başkan Yardımcılığını Kadri Alay üyeliklerini Cemil Albayrak ve Ahmet Cemal Pank seçildiler. Yönetim Kuruluna Ahmet Salih Birincioğlu, Murat İslam, Ahmet Altın, Mustafa Erkan, Mehmet Alp, Hayrullah Garip ve Özdemir Uludüz seçildi.

Denettim Kuruluna, Mustafa Eyüboğlu, Müminhan Bilgin, Selim Alp getirilirken Vakıf müdürlüğüne ise Ahmet Cemal Pank getirildi.

İstişare kurulu ise şu isimlerden oluştu: Hayrettin Öztürk, Müminhan Bilgin, Bedrettin İskender, Tevfik Yılmaz, Mustafa Nedim Alp, Abdulkadir Haliloğlu, Hilmi Bıyıklı, Osman Kaan, Çoşkun Bilgin, Yaşar İslam ve Mehmet Yiğit Alp.