Sinema dünyasında "kült" tanımının altını en iyi dolduran yapımlardan biri olan, orijinal adıyla Il buono, il brutto, il cattivo, vahşi batının acımasız atmosferini beyaz perdeye taşıyan bir başyapıt. 1966 yapımı film, Amerikan İç Savaşı’nın gölgesinde, 200 bin dolarlık gizli bir altına ulaşmaya çalışan üç farklı karakterin yollarının kesişmesini konu alıyor.

ÜÇ ADAM TEK AMAÇ

Film, insan doğasının farklı yönlerini temsil eden üç ana karakter üzerine kurulu.

İyi (Sarışın): Clint Eastwood’un canlandırdığı, az konuşan, soğukkanlı ve kendi adaletini sağlayan ödül avcısı. Kötü (Angel Eyes): Lee Van Cleef’in hayat verdiği, hedefine ulaşmak için hiçbir sadakat veya ahlak kuralı tanımayan acımasız kiralık katil. Çirkin (Tuco): Eli Wallach’ın muhteşem performansıyla şekillenen, kurnaz, gürültücü ve hayatta kalmak için her yolu mübah gören suçlu.

ENNİO MORRİCONE İMZASI VE UNUTULMAZ FİNAL

Filmi sadece bir Western olmaktan çıkarıp bir sanat eserine dönüştüren en büyük etkenlerden biri, şüphesiz Ennio Morricone’nin bestelediği müzikleri... Filmin ana teması, sinema tarihinin en çok bilinen ve taklit edilen melodisi haline gelmiştir. Özellikle filmin finalindeki üçlü düello (Sad Hill Mezarlığı sahnesi), Leone’nin yakın çekim yüz ve göz planları ile Morricone’nin yükselen müziğinin birleşimiyle bir yönetmenlik dersi niteliğinde.

Bugün modern sinemanın dâhileri Quentin Tarantino ve Martin Scorsese gibi yönetmenlerin "en büyük ilham kaynağı" olarak nitelendirdiği İyi, Kötü ve Çirkin, sadece bir dönemi değil, sinemanın görsel ve işitsel anlatım dilini kökten değiştirdi. Zamanın eskitemediği bu şaheser, her kuşakta yeni hayranlar kazanarak sinema tarihindeki zirvesini korumaya devam ediyor.