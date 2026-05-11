Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belçika Ekonomik Misyonu" çerçevesinde resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Mathilde ile bir araya geldi.

Boğaz'ın tarihi mekanlarından Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen üst düzey kabul, devlet protokolüne uygun olarak basına kapalı şekilde yürütüldü.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik ederek Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyeti ağırladı.

EKONOMİ, TEDARİK ZİNCİRİ VE GÜVENLİK

Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve bölge başbakanlarından oluşan geniş bir heyetle Türkiye'ye gelen Kraliçe Mathilde'nin bu ziyaretinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve Avrupa tedarik zincirinde Türkiye'nin stratejik rolü ele alındı.

Belçika heyetinin aynı gün milli SİHA üreticisi Baykar'ı ziyaret ederek savunma sanayii odaklı ittifak mesajları vermesinin ardından gerçekleşen bu zirve, iki ülke arasındaki ilişkileri hem ekonomik hem de stratejik düzeyde pekiştiren en kritik diplomatik temas olarak kayıtlara geçti.

