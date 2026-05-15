Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke ilçesinde gerçekleştirilen tarımsal destek dağıtım töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelere yönelik artan operasyon ve yolsuzluk iddialarına sert tepki gösteren Seçer, adaletin tarafsız işlemesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında yolsuzluk iddialarının siyasileştirilmesini eleştiren Seçer, suçun şahsiliği ve ahlaki boyutu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Hırsızın CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partilisi olur mu? Olmaz. Biz bunu reddediyoruz, lanetliyoruz. Boğazımızdan haram lokma geçmesin diye gece gündüz çalışıyoruz. Tüm belediye başkanlarını zan altında bırakmak, lekelemek; ahlaken de hukuken de vicdanen de kabul edilemez."

Türkiye’deki toplam belediye sayısına dikkat çeken Seçer, denetimlerin ve operasyonların sadece tek bir partiye odaklanmasının kamuoyu vicdanını yaraladığını belirtti. Seçer, "Ülkede 1405 belediye var. Hep mi CHP'li belediyelerin üstüne gideceksiniz? Sabahın köründe operasyon yapacağınız başka hiç mi belediye yok? En azından inandırıcı olması için tarafsız davranın," diyerek yetkililere seslendi.

İletişim kanalları ve sosyal medya üzerinden yürütülen karalama kampanyalarına vatandaşın itibar etmeyeceğini savunan Seçer, yerel yönetimlerin üzerindeki baskının sandıkta karşılık bulacağını ifade etti. Vatandaşın, kaynakları koruyan ve halkın derdiyle dertlenen yöneticinin yanında duracağını belirten Seçer, genel seçimlerde halkın ferasetinin galip geleceğine inandığını sözlerine ekledi.