Ocak 2020 – Kasım 2025 arasındaki tablo, Türkiye’de milyonlarca insanın hissettiği ama çoğu zaman rakamlarla anlatılamayan bir gerçeği açıkça ortaya koyuyor:

Asgari ücret artmış gibi görünüyor, ama hayat çok daha hızlı pahalanmış durumda.

Beş yılda brüt asgari ücret %783,6 arttı.

İlk bakışta bu büyük bir artış gibi duruyor. Ancak aynı dönemde halkın gerçek harcama kalemlerine baktığımızda manzara tamamen değişiyor. Çünkü temel ihtiyaçların neredeyse tamamı %800 ile %1.400 arasında zamlandı.

Yani asgari ücret, kâğıt üzerinde artmış olsa bile, gerçek hayatta satın alma gücü olarak geriye gitmiş durumda.

Rakamlar yalan söylemez.

Öne çıkan bazı kalemler tabloyu çok net özetliyor:

Üniversite eğitimi: %1.405

Ulaştırma / kargo / nakliye: %1.392

Dana eti: %1.197

Kuzu eti: %1.169

Gerçek kira: %1.114

Kreş / çocuk bakımı: %1.096

Yemek hizmetleri: %1.014

Taze meyve–sebze: yaklaşık %1.000

Ekmek: %810

Bu liste bize şunu söylüyor:

Asgari ücret sadece ekmekte başa baş kalabilmiş.

Onun dışındaki her kalemde ücretli net biçimde geriye düşmüş.

Eğitim, barınma, ulaşım, gıda, çocuk bakımı…

Bunlar “lüks” değil, hayatın kendisi. Ve hayat, ücretlinin maaşından çok daha hızlı pahalanmış.

Peki bu fark neden oluştu?

Cevap aslında çok net ve tek bir yerde toplanıyor:

Faiz – kur – maliyet – fiyat sarmalı.

Bu sarmal, teorik bir iktisat tartışması değil.

Market rafında, kira sözleşmesinde, okul taksidinde, kasap etiketinde karşımıza çıkan somut bir gerçek.

Faiz artınca ne oluyor?

Faiz yükseldiğinde zincirleme bir etki başlıyor:

Kredi faizleri artıyor Şirketlerin finansman maliyeti yükseliyor Bu maliyet ürün ve hizmet fiyatlarına ekleniyor Fiyatlar kaçınılmaz olarak artıyor

Bu artış en çok hangi alanlarda hissediliyor?

Gıda

Kira

Ulaştırma

Hizmet sektörü

Çünkü bu alanlar hem finansmana bağımlı, hem de kur geçişkenliği yüksek sektörler. Mazot pahalıysa nakliye pahalı, nakliye pahalıysa gıda pahalı. Kredi pahalıysa konut pahalı, konut pahalıysa kira pahalı.

Ücret neden yetişemiyor?

Çünkü ücret artışı gecikmeli, sınırlı ve tek seferlik.

Ama fiyat artışı sürekli, zincirleme ve kontrolsüz.

Faiz artıyor → maliyet artıyor → fiyat artıyor.

Ama ücret, bu döngünün en sonunda ve en zayıf halkası olarak ele alınıyor.

Sonuçta ortaya şu tablo çıkıyor:

Ücret artışı enflasyonu yakalayamıyor

Yakalamadığı için alım gücü eriyor

Alım gücü eridikçe yoksulluk yaygınlaşıyor

Çalışan kesim “çalıştığı halde geçinemeyen” hale geliyor

Bu bir enflasyonla mücadele mi?

Hayır.

Bu tablo bize şunu gösteriyor:

Bu süreç, enflasyonla değil; ücretliyle mücadeleye dönüşmüş durumda.

Fiyatlar serbestçe yükselirken, ücretler “denge unsuru” olarak baskılanıyor. Enflasyonun maliyeti, toplumun tamamına eşit dağılmıyor. En ağır yük, sabit gelirli kesimin omuzlarına bindiriliyor.

Sonuç net

Beş yıllık veriler bize şunu açıkça söylüyor:

Asgari ücret artıyor ama yetmiyor

Çünkü hayat çok daha hızlı pahalanıyor

Çünkü faiz–kur–maliyet sarmalı kırılmıyor

Çünkü ücret politikası, fiyat gerçekliğini takip etmiyor

Bu tablo değişmediği sürece, yapılacak her ücret artışı sadece gecikmiş bir telafi olmaktan öteye geçemeyecek.

Sorun ücretin düşük olması değil sadece.

Sorun, sistemin ücretliyi sürekli geride bırakması.

Ve bu gerçek, artık rakamlarla inkâr edilemeyecek kadar açık.