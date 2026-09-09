Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Vagonlar bir anda "Nikah Masası" İle İnledi: Yolcular gözlerine ve kulaklarına inanamadı

Vagonlar bir anda "Nikah Masası" İle İnledi: Yolcular gözlerine ve kulaklarına inanamadı

Kayseri’deki konserine nostaljik minibüsle giden Ümit Besen, ardından bindiği nostaljik trende efsaneleşen "Nikah Masası" şarkısını seslendirdi. Karşılarında usta sanatçıyı gören tren yolcuları şaşkınlıklarını gizleyemeyerek unutulmaz anlar yaşadı.

Kaynak: DHA
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Vagonlar bir anda "Nikah Masası" İle İnledi: Yolcular gözlerine ve kulaklarına inanamadı - Resim: 1

Sanatçı Ümit Besen, Kayseri’de verdiği konserin yapıldığı alana nostaljik minibüsle gitti.

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Vagonlar bir anda "Nikah Masası" İle İnledi: Yolcular gözlerine ve kulaklarına inanamadı - Resim: 2

Kayseri’de 1967 yılında başlayan ve yıllar önce de son bulan ‘Anadolu Fuarı’na’ özlemi dindirmek amacıyla düzenlenen ‘Fuar 38’ etkinlikleri kapsamında sanatçı Ümit Besen konser verdi.

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Vagonlar bir anda "Nikah Masası" İle İnledi: Yolcular gözlerine ve kulaklarına inanamadı - Resim: 3

Ümit Besen, konakladığı otelin önünden, daha önce kentte toplu taşıma aracı olarak kullanılan nostaljik bir minibüsle alınarak konser vereceği fuar alanına götürüldü.

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Vagonlar bir anda "Nikah Masası" İle İnledi: Yolcular gözlerine ve kulaklarına inanamadı - Resim: 4

O anlar, kafiledeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, Ümit Besen’in ‘Nikah Masası’ parçası eşliğinde minibüste seyahat ettiği anlar yer aldı.

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Vagonlar bir anda "Nikah Masası" İle İnledi: Yolcular gözlerine ve kulaklarına inanamadı - Resim: 5
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