Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Malatya Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Lokomotif bakım atölyesinde çalışan Aslan İdikurt, saha çalışmasında trenin geri manevrası sırasında iki vagon arasında sıkıştı. Durumu gören İdikurt'un çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İdikurt, ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 çocuk babası Aslan İdikurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Malatya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerinin ardından memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde gönderilen Aslan İdikurt, toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.