DC Studios iş birliğiyle hazırlanan ve yürütücü yapımcılığını James Gunn ile Peter Safran'ın üstleneceği duyurulan V for Vendetta dizisinin mevcut senaryosu, HBO yönetimi tarafından resmi olarak reddedildi. Yaklaşık sekiz ay önce büyük bir heyecanla başlayan hazırlık süreci, böylece çok ciddi bir vizyon çatışmasıyla sekteye uğramış oldu.

DÖNEM HİKAYESİ İLE MODERN ANARŞİNİN ÇATIŞMASI

İptal kararının arkasında, projenin yazar koltuğunda oturan ödüllü senarist Pete Jackson ile HBO yöneticileri arasında yaşanan köklü bir fikir ayrılığı yatıyor. BAFTA adayı senarist Jackson, hikayeyi çizgi romanın orijinal ruhuna ve Alan Moore'un dünyasına sadık kalarak 1980'lerin retro-distopik atmosferinde geçen bir dönem işi olarak tasarlamıştı. Ancak dönem dizisi konseptine sıcak bakmayan HBO yönetimi, günümüz dünyasının siyasi kutuplaşmalarına, dijital gözetim toplumuna ve modern protesto kültürüne doğrudan hitap edecek, bugünün dünyasında geçen dinamik bir uyarlama istiyordu. HBO patronu Casey Bloys'un son dönemde uyguladığı ve projelerin arkasındaki büyük isimlere değil, yalnızca senaryonun gücüne odaklanan seçici yeşil ışık politikası da eklenince, bu uyumsuz taslak doğrudan rafa kaldırıldı.

PROJE TAMAMEN İPTAL Mİ EDİLDİ?

Kanal cephesinden sızan bilgilere göre HBO, çizgi romanı diziye uyarlama fikrinden tamamen vazgeçmiş değil. DC Studios ve HBO, Pete Jackson'ın sunduğu retro vizyonu elemiş olsa da gelecekte projeyi bambaşka bir senarist ekibiyle ve kendi istedikleri modern çizgide en baştan ele almayı düşünüyor. Yine de Hollywood kulislerinde "yeni bir yazarla tekrar deneyeceğiz" açıklaması genellikle projelerin belirsiz bir süre için dondurulduğu anlamına geldiğinden, yakın bir zamanda televizyonda maskeli kahramanımızı görmemiz pek olası görünmüyor.

SİNEMASEVERLER İÇİN UFAK BİR TESELLİ

Ekran uyarlaması şimdilik çıkmaza girmiş olsa da, Natalie Portman ve Hugo Weaving'in başrollerini paylaştığı efsanevi 2005 yapımı V for Vendetta filmi, vizyona girişinin 20. yılı şerefine 5 Kasım Guy Fawkes Günü'nde restore edilmiş özel kopyasıyla sinema salonlarında yeniden izleyiciyle buluşacak.