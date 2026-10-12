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Kaynak: Haber Merkezi

Edirne / Ömer Ergin / Yeniçağ



Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin Yeniköy Mahallesi’nin bereketli topraklarında alın teri ve üretimin en güzel simgelerinden biri olan Yeniköy Bağ Bozumu Şenliği, bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlik, Edirne Belediye Bandosu’nun ritimleri eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Birlik ve beraberliğin pekiştiği kortejin ardından, verimli bağlarda üzümler kesilerek hasadın mutluluğu hep birlikte yaşandı.

Şenlikte yapılan konuşmalarda; toprağın bereketine, emeğin kutsallığına ve üretmenin gururuna dikkat çekildi. Yeniköy’ün köklü bağcılık kültürünü yaşatmanın sevincini paylaşan yetkililer, üretenin, emek verenin ve toprağına sahip çıkanın yanında olmaya devam edeceklerini belirttiler.

COŞKU VE EĞLENCE DOLU GECE

Gündüz başlayan hasat coşkusu, akşam düzenlenen etkinliklerle zirveye ulaştı. Yeniköy Bağbozumu Şenliği kapsamında, Edirne Belediyesi Modern Dans Ekibi’nin muhteşem zeybek gösterisi izleyenleri gururlandırdı. Ardından sahne alan Uzunköprü Belediyesi Kadın Ritim Grubu, enerjik performansıyla alandaki coşkuyu ikiye katladı.

Kültürel gösterilerin ardından müzik şöleni başladı. Hakan Özturan, Ali Emre Kurulu ve Sabri Çengel ile ekiplerinin sahne performanslarıyla renklenen gecede, hemşehrilerimiz şarkılara hep birlikte eşlik ederek unutulmaz bir akşam yaşadı.