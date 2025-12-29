YENİÇAĞ - Edirne / Ömer Ergin

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yaralanan 3 işçiden Mehmet Yağcı (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi…

Uzunköprünün Mesçit Mahallesi’nde devam eden doğalgaz çalışmaları sırasında iş kazası meydana geldi.

Yoğun ve aralıksız yağan sağanak yağmur nedeniyle bazı bölgelerde gerekli güvenlik önlemlerinin ve kapatmaların yapılamadığı öğrenildi.

Yaşanan durum mahallede tedirginliğe yol açarken, Mesçit Mahallesi Muhtarı Osman Dağlı, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Muhtar Dağlı, olası bir facianın önüne geçilmesi için özellikle kapatılmayan alanlara yaklaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Yetkililerin bölgede güvenlik önlemlerini artırması ve çalışmaların güvenli şekilde sürdürülmesi bekleniyor.

Kazada yaralanan diğer 3 işçinin hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı…