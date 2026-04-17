Seres’in geliştirdiği bu sistem, yolcu koltuğunun altına gizlenebilen kompakt bir tasarıma sahip. Kullanıcılar ihtiyaç duyduklarında tuvaleti manuel olarak iterek ya da sesli komutla dışarı çıkarabilecek. Böylece özellikle uzun yolculuklar, kamp deneyimleri veya araçta geçirilen süreler çok daha konforlu hale gelecek.

KOKUYU ÖNLEMEK İÇİN FAN MEKANİZMASI YER ALIYOR

Koku oluşumunu önlemek amacıyla sistemde özel bir fan mekanizması yer alıyor. Ayrıca tuvalet, sıvı atıkları buharlaştıran ve katı atıkları kurutarak hijyen sağlayan bir teknolojiyle donatılmış durumda. Bu sayede hem temizlik hem de kullanım kolaylığı ön planda tutuluyor.

NE ZAMAN PİYASAYA SÜRÜLECEK BİLİNMİYOR?

Henüz bu özelliğe sahip ilk aracın ne zaman piyasaya sürüleceği açıklanmasa da, otomotiv sektöründe rekabetin giderek sertleştiği görülüyor. Çinli üreticiler; masaj fonksiyonlu koltuklar, araç içi karaoke sistemleri ve mini buzdolapları gibi alışılmışın dışındaki özelliklerle kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.

Özellikle büyük ve SUV segmentindeki elektrikli araçlarıyla öne çıkan Seres, satışlarının büyük kısmını Çin’de gerçekleştiriyor. Şirket, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında da büyümesini sürdürüyor. Yoğun fiyat rekabetine rağmen kârlılığını koruyabilen nadir üreticiler arasında yer alması da dikkat çekiyor.

Araç içi tuvalet fikri, şimdiye kadar daha çok yolcu otobüslerinde karşımıza çıkan bir özellikti. Seres’in bu yeniliği binek araçlara uyarlaması, otomotiv dünyasında alışkanlıkları değiştirebilecek potansiyele sahip görünüyor.