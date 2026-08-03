Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile Sturm Graz'ın karşı karşıya geleceği eşleşmeyi değerlendiren Ekrem Dağ, kalite açısından sarı-lacivertlilerin önde olduğunu belirtti.

'FENERBAHÇE İKİ MAÇTA DA FAVORİ'

Ekrem Dağ, "İki takımı da tanıyorum. Benim gözümde Fenerbahçe iki maçta da favori. Ancak Sturm Graz bu tür maçları oynamayı bilen, genç ve tecrübeli oyuncuların dengeli şekilde bulunduğu bir takım." ifadelerini kullandı.

'İLK MAÇ ANAHTAR OLACAK'

Kadıköy'deki ilk karşılaşmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Dağ, "Türkiye'deki maç anahtar olacak. Fenerbahçe ilk maçı 2-0 veya 3-0 gibi net skorlarla kazanırsa büyük avantaj yakalar. Ancak 1-1 ya da 2-1 gibi skorlarla Graz'a gitmek işleri zorlaştırabilir. Orada oynamak kolay değil." dedi.

'TAKIM OYUNUNU ÇOK İYİ OYNUYORLAR'

Sturm Graz'ın bireysel yıldızlardan çok takım oyunuyla öne çıktığını belirten deneyimli antrenör, "Geçiş oyununu çok iyi oynuyorlar. Sert savunma yapıyorlar, önde baskıları etkili. Çok kaliteli bireysel oyuncuları olmayabilir ama birlikte hareket etmeyi çok iyi biliyorlar." diye konuştu.

FENERBAHÇE'YE DURAN TOP UYARISI

Ekrem Dağ, Sturm Graz'ın özellikle duran toplarda etkili isimlere sahip olduğunu belirterek Fenerbahçe'nin bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Gürcü orta saha Otar Kiteishvili ile orta sahadaki Stankovic'i öne çıkaran Dağ, savunmada ise Albert Vallci'nin önemli bir isim olduğunu ifade etti.

'TOP KAYBI SONRASI REAKSİYON ÇOK ÖNEMLİ'

Fenerbahçe'nin topa daha fazla sahip olacağını düşündüğünü dile getiren Ekrem Dağ, "Top büyük ihtimalle Fenerbahçe'de olacak. Ancak top kaybettikten sonraki reaksiyonları çok önemli. Çünkü Sturm Graz hızlı geçişleri çok iyi yapan bir ekip. Savunma güvenliği sağlanmazsa Fenerbahçe zor anlar yaşayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE LİGİ DAHA KALİTELİ'

Türkiye Süper Ligi'nin kalite açısından Avusturya Ligi'nin önünde olduğunu belirten Dağ, "Türkiye Ligi kalite olarak daha üstün. Ancak Avusturya'da takım oyunu, ön alan baskısı ve hızlı geçiş futbolu çok daha ön planda. Sturm Graz da bunu en iyi uygulayan ekiplerden biri." ifadelerini kullandı.