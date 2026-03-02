Yıllar sonra Kızıl Goncalar ile televizyona güçlü bir dönüş yapan Namal, dizinin final yapmasının ardından Kıskanmak projesiyle anlaşma sağladı.
Uzun sessizliğin ardından yeni bir aşk mı? Özgü Namal cephesinde neler oluyor?
Başarılı performansıyla yeniden gündemin zirvesine yerleşen Özgü Namal, yalnızca kariyeriyle değil özel hayatıyla da konuşuluyor. Eşinin vefatının ardından uzun süre kameralardan uzak bir yaşam süren oyuncunun adı bu kez yeni bir aşk iddiasıyla anılıyor.Derleyen: Hande Karacan
Öte yandan kısa süre önce Berlin Film Festivali’nde elde ettiği başarıyla da adından söz ettirdi. Tüm bu gelişmeler, ünlü oyuncunun özel yaşamına dair merakı daha da artırdı.
2020 yılında hayat arkadaşı Ahmet Serdar Oral’ı kaybettikten sonra sakin bir hayatı tercih eden Namal’ın bir süredir bioenerji uzmanı Ercan Han Üşümez ile birlikte olduğu öne sürülüyordu.
Geçtiğimiz günlerde bir magazin muhabiri tarafından havalimanında görüntülenen Namal’a, “Uzun zaman sonra hayatınızda biri var mı?” sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu bu soruya, “Hayatımda kimse yok” diyerek yanıt verdi.
Ancak kameralara yansıyan görüntüler farklı bir tablo ortaya koydu. İddiaya göre Ercan Han Üşümez’in araçta beklediği görüldü ve Namal’ın o araca bindiği anlar objektiflere takıldı.
Böylece aylardır konuşulan ilişki söylentileri ilk kez somut görüntülerle desteklenmiş oldu.