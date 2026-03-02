Yeniçağ Gazetesi
02 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Magazin Uzun sessizliğin ardından yeni bir aşk mı? Özgü Namal cephesinde neler oluyor?

Uzun sessizliğin ardından yeni bir aşk mı? Özgü Namal cephesinde neler oluyor?

Başarılı performansıyla yeniden gündemin zirvesine yerleşen Özgü Namal, yalnızca kariyeriyle değil özel hayatıyla da konuşuluyor. Eşinin vefatının ardından uzun süre kameralardan uzak bir yaşam süren oyuncunun adı bu kez yeni bir aşk iddiasıyla anılıyor.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Uzun sessizliğin ardından yeni bir aşk mı? Özgü Namal cephesinde neler oluyor? - Resim: 1

Yıllar sonra Kızıl Goncalar ile televizyona güçlü bir dönüş yapan Namal, dizinin final yapmasının ardından Kıskanmak projesiyle anlaşma sağladı.

1 6
Uzun sessizliğin ardından yeni bir aşk mı? Özgü Namal cephesinde neler oluyor? - Resim: 2

Öte yandan kısa süre önce Berlin Film Festivali’nde elde ettiği başarıyla da adından söz ettirdi. Tüm bu gelişmeler, ünlü oyuncunun özel yaşamına dair merakı daha da artırdı.

2 6
Uzun sessizliğin ardından yeni bir aşk mı? Özgü Namal cephesinde neler oluyor? - Resim: 3

2020 yılında hayat arkadaşı Ahmet Serdar Oral’ı kaybettikten sonra sakin bir hayatı tercih eden Namal’ın bir süredir bioenerji uzmanı Ercan Han Üşümez ile birlikte olduğu öne sürülüyordu.

3 6
Uzun sessizliğin ardından yeni bir aşk mı? Özgü Namal cephesinde neler oluyor? - Resim: 4

Geçtiğimiz günlerde bir magazin muhabiri tarafından havalimanında görüntülenen Namal’a, “Uzun zaman sonra hayatınızda biri var mı?” sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu bu soruya, “Hayatımda kimse yok” diyerek yanıt verdi.

4 6
Uzun sessizliğin ardından yeni bir aşk mı? Özgü Namal cephesinde neler oluyor? - Resim: 5

Ancak kameralara yansıyan görüntüler farklı bir tablo ortaya koydu. İddiaya göre Ercan Han Üşümez’in araçta beklediği görüldü ve Namal’ın o araca bindiği anlar objektiflere takıldı.

5 6
Uzun sessizliğin ardından yeni bir aşk mı? Özgü Namal cephesinde neler oluyor? - Resim: 6

Böylece aylardır konuşulan ilişki söylentileri ilk kez somut görüntülerle desteklenmiş oldu.

6 6
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro