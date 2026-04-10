

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Yaşadığı dönemde sıra dışı boyuyla hafızalara kazanan Uzun Ömer'in yeğeni Prof. Dr. Mehmet Özkan Bilecik Kent Konseyini ziyaret etti.

Adı tüm Türkiye’ye yayılmış, yaşadığı dönemde sıra dışı boyuyla hafızalara kazınan Bilecikli/Abbaslıklı Uzun Ömer’in (1922, Bilecik – 4 Şubat 1960, Üsküdar) yeğeni Prof. Dr. Mehmet Özkan Bilecik Kent Belleği proje ekibinin konuğu oldu.

Bilecik Kent Konseyinden ziyaretin ardından Uzun Ömer’in gerçek hikâyesinin aile arşivinden gün yüzüne çıkacak özel bir koleksiyon eşliğinde, Prof. Dr. Mehmet Özkan’ın anlatımıyla çok yakında Bilecikliler ile buluşacağı ifade edildi.

Kent Belleği proje ekibi ayrıca nazik ziyareti, kıymetli paylaşımları ve destekleri için Prof. Dr. Mehmet Özkan'a teşekkür etti.