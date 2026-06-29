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Kaynak: AA

Zayıflama iğnelerinin denetimsiz kullanımı sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Hollanda'da yayımlanan son veriler, bu ilaçlara bağlı zehirlenme vakalarının son bir yılda yaklaşık iki kat arttığını ortaya koydu.

Hollanda Ulusal Zehirlenme Bilgi Merkezi'nin verilerine göre, zayıflama iğnesi kullanımına ilişkin bildirilen vaka sayısı 2024 yılında 76 iken, 2025'te 149'a yükseldi. Yetkililer ise tüm vakaların kayıt altına alınmadığını belirterek gerçek sayının daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

REÇETESİZ KULLANIM RİSKİ ARTIRIYOR

Uzmanlar, vakaların önemli bölümünün doktor kontrolü olmadan veya reçetesiz kullanılan ilaçlardan kaynaklandığını ifade etti. Bildirimlerin yaklaşık yüzde 40'ının ise ilaçların resmi sağlık kanalları dışından temin edilmesiyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİYOR

Uzmanlara göre yanlış dozda veya bilinçsiz kullanılan zayıflama iğneleri, acil tıbbi müdahale gerektiren zehirlenmelere neden olabiliyor. Ayrıca uzun vadede karaciğer, böbrek ve sinir sistemi üzerinde kalıcı hasar oluşturma riski taşıdığı belirtiliyor.

Uzmanlar, zayıflama iğnelerinin yalnızca hekim kontrolünde ve güvenilir sağlık kanalları aracılığıyla temin edilmesi gerektiğini vurguluyor.