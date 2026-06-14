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Kaynak: Haber Merkezi

Bazı yoğurt türleri, bağırsak florasını destekleyen canlı ve aktif kültürleri içinde barındırıyor. Bu bakteriler, özellikle sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Laktoz sindiriminde zorlanan bazı kişilerde ise fermente yoğurtların süreci kolaylaştırabildiği belirtiliyor.

Fakat uzmanlar, yoğurdun tek başına “mucize bir gıda” olarak görülmemesi gerektiğinden bahsediyor.

HER YOĞURT BİR DEĞİL

Beslenme uzmanlarının gerçekleştirdiği analizlere göre özellikle şeker eklenmiş, aromalı ve işlenmiş yoğurtlar yerine sade yoğurt, süzme yoğurt veya kefir tercih edilmesi gerekiyor. Araştırmalarda genellikle canlı kültür içeren ürünler inceleniyor.

Alışveriş yaparken etiketlerde şu kriterlere dikkat edilmesi öneriliyor:

- Canlı ve aktif kültür içerip içermediği

- İlave şeker miktarı

- Protein oranı

- Kalsiyum ve D vitamini içeriği

- Bitkisel ürünlerde zenginleştirme durumu

- Yağ oranı ve doymuş yağ seviyesi

ENFLAMASYON ÜZERİNDE ETKİSİ ARAŞTIRILIYOR

BBC Türkçe’de yer alan habere göre bazı çalışmalar, canlı kültür içeren yoğurdun vücuttaki enflamasyon göstergelerini azaltabileceğini ortaya çıkarıyor.

Fakat bilim insanları bu etkinin hangi mekanizma üzerinden gerçekleştiğinin henüz netleşmediğini belirtiyor.

Araştırmacılar, bu etkinin günlük tüketim miktarı ve süresiyle de yakından ilişkili olabileceğini ifade ediyor.

Bazı bilimsel çalışmalar, düzenli yoğurt tüketiminin tip 2 diyabet riskinde azalmayla ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor. Fakat bu ilişki kesin bir neden-sonuç bağlantısı olarak kabul edilmiyor.

Benzer şekilde bazı araştırmalar yoğurdun kilo kontrolü ve vücut kitle indeksi üzerinde olumlu etkileri olabileceğini öne sürse de, uzmanlar bunun yaşam tarzı ve genel beslenme düzeninden bağımsız değerlendirilemeyeceğini vurguluyor.

BİTKİ BAZLI YOĞURTLARA DİKKAT

Soya, badem, hindistancevizi ve yulaf gibi bitkisel alternatifler de yoğurt kategorisinde yer alıyor. Fakat bu ürünlerde canlı bakteri oranı ve besin içeriği değişkenlik gösterebiliyor.

Uzmanlar, özellikle şeker oranı yüksek ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Bazı bitkisel yoğurtların kalsiyum ve D vitamini ile zenginleştirilmiş olması ise avantaj sağlayabiliyor.