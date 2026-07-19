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Kaynak: Haber Merkezi

Özellikle Lyme hastalığı ve viral bağırsak enfeksiyonları, başlangıçta basit bir halsizlik veya mevsimsel bir rahatsızlık gibi algılanabildiği için geç fark edilebiliyor. Oysa erken tanı ve alınacak basit önlemler, ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebiliyor.

Yaz aylarında çoğu kişi güneş çarpması ya da gıda zehirlenmesi riskine odaklansa da uzmanlar, sıcak havalarda görülme sıklığı artan başka sağlık tehditlerine karşı da uyarıyor. İlk belirtileri oldukça hafif seyreden Lyme hastalığı ile viral bağırsak enfeksiyonları, zamanında teşhis edilmediğinde önemli sağlık problemlerine neden olabiliyor.

SICAK HAVALAR RİSKİ NEDEN ARTIRIYOR?

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kenelerin yaşam alanları genişliyor, insanların açık havada geçirdiği zaman da artıyor. Parklar, ormanlık alanlar, kamp ve piknik bölgeleri kene temasının daha sık yaşandığı yerler arasında bulunuyor.

Öte yandan, sıcak ortamda uygun koşullarda muhafaza edilmeyen gıdalar da viral bağırsak enfeksiyonlarının yayılmasını kolaylaştırabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), iklim değişikliğinin etkisiyle kene gibi taşıyıcı canlıların neden olduğu hastalıkların daha geniş coğrafyalara yayıldığını belirtiyor.

LYME HASTALIĞINDA HANGİ BELİRTİLERE DİKKAT EDİLMELİ?

Lyme hastalığı, enfekte bir kenenin ısırması sonucu bulaşan bakteriyel bir enfeksiyon olarak biliniyor. Hastalığın en önemli özelliği ise ilk belirtilerinin grip veya sıradan bir yorgunlukla karıştırılabilmesi.

Uzmanlara göre şu belirtiler dikkate alınmalı:

Sürekli yorgunluk ve halsizlik

Baş ağrısı

Kas ve eklem ağrıları

Hafif ateş

Isırık bölgesinde zamanla büyüyen halka şeklinde kızarıklık

Her hastada "boğa gözü" görünümündeki döküntünün ortaya çıkmadığını vurgulayan uzmanlar, yalnızca cilt belirtilerine güvenilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verileri de son yıllarda Avrupa genelinde Lyme vakalarında artış yaşandığını ortaya koyuyor.

YAZ AYLARINDA BAĞIRSAK ENFEKSİYONLARI DA YAYGINLAŞIYOR

Sıcak havalar yalnızca kene kaynaklı hastalıkların değil, viral bağırsak enfeksiyonlarının da daha sık görülmesine zemin hazırlıyor. Özellikle uzun süre sıcakta bekleyen yiyeceklerin tüketilmesi ve hijyen kurallarının ihmal edilmesi enfeksiyon riskini artırıyor.

Bu enfeksiyonlarda en sık görülen belirtiler şunlar:

Bulantı

Kusma

İshal

Karın ağrısı

Ateş

Halsizlik

Uzmanlar, şikayetlerin birkaç gün içinde düzelmemesi, yüksek ateşin devam etmesi veya sıvı kaybının belirgin hale gelmesi durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlatıyor.