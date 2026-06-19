Kaynak: DHA

Dermatoloji Uzmanı Dr. Beste Nigar Gök, güneş kremlerinin yalnızca güneş yanıklarını önlemekle sınırlı olmadığını belirterek, cilt kanseri riskinin azaltılmasına, lekelenmenin önlenmesine ve erken yaşlanma belirtilerine karşı korunmaya katkı sağladığını söyledi. Dr. Gök, özellikle yaz aylarında doğru ve düzenli güneş koruyucu kullanımının sağlıklı bir cilt için en etkili önlemlerden biri olduğunu vurguladı.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Beste Nigar Gök, güneş koruyucuların bilinçli kullanımı konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

UV ışınları uzun vadeli hasarlara yol açabiliyor

Güneşten yayılan ultraviyole (UV) ışınlarının cilt üzerinde hem kısa hem de uzun vadeli olumsuz etkiler oluşturabileceğini ifade eden Dr. Gök, kısa dönemde güneş yanıkları ve cilt lekelerinin görülebileceğini, uzun dönemde ise kırışıklık, elastikiyet kaybı ve cilt sarkmaları gibi yaşlanma belirtilerinin hızlanabileceğini belirtti. Ayrıca UV ışınlarının çeşitli cilt kanseri türlerinin ortaya çıkma riskini de artırdığına dikkat çekerek, güneş koruyucuların bu etkilerin önemli ölçüde önüne geçebildiğini söyledi.

SPF tercihi yaşam tarzına göre yapılmalı

Güneş kremi seçerken SPF değerinin dikkate alınması gerektiğini belirten Dr. Gök, günlük yaşamda SPF 30 koruma faktörünün çoğu kişi için yeterli olduğunu ifade etti. Deniz, havuz, spor ya da uzun süre açık havada kalınan durumlarda ise SPF 50 içeren ürünlerin tercih edilmesinin daha uygun olduğunu söyledi. SPF değerinin yalnızca UVB ışınlarına karşı koruma sağladığını hatırlatan Dr. Gök, cilt yaşlanması ve cilt kanseriyle ilişkilendirilen UVA ışınlarına karşı da koruma sunan geniş spektrumlu ürünlerin kullanılmasının önemine değindi.

Güneş koruyucu kullanımında yapılan yanlışlar etkisini azaltıyor

Güneş kremlerinin doğru uygulanmamasının koruyuculuk seviyesini düşürdüğünü belirten Dr. Gök, ürünün güneşe çıkmadan hemen önce sürülmesi, gün içinde yenilenmemesi ve bulutlu havalarda kullanılmaması gibi hataların sıkça yapıldığını söyledi. Ayrıca yalnızca yüz bölgesine uygulama yapılmasının da yaygın bir yanlış olduğunu belirterek; kulaklar, boyun, ense, el sırtları, dudaklar ve ayak üstleri gibi bölgelerin çoğu zaman göz ardı edildiğini ifade etti.

Cilt tipine uygun ürün seçimi önemli

Mineral ve kimyasal filtreli güneş koruyucuların farklı özelliklere sahip olduğunu aktaran Dr. Gök, mineral içerikli ürünlerin hassas ciltlerde, egzama veya rozasea gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerde daha uygun olabileceğini söyledi. Kimyasal filtreli güneş kremlerinin ise daha hafif yapıları sayesinde makyaj altında veya spor sırasında daha rahat kullanılabildiğini belirtti. Ürün seçiminde temel kriterin kişinin cilt yapısı ve ihtiyaçları olması gerektiğini vurguladı.

Çocuklar için özel koruma gerekli

Çocuklar ve hassas cilde sahip bireylerde parfüm içermeyen, geniş spektrumlu ve mineral filtreli güneş koruyucuların tercih edilmesinin daha uygun olduğunu söyleyen Dr. Gök, bebeklerin ilk altı ayında güneş koruyucu kullanımının önerilmediğini belirtti. Bu dönemde güneşten korunmak için UPF özellikli kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Güneşten korunmada tek önlem güneş kremi değil

Güneş koruyucuların önemli bir koruma sağladığını ancak tek başına yeterli olmadığını belirten Dr. Gök, geniş kenarlı şapkalar, UV korumalı güneş gözlükleri ve uygun kıyafetlerin de kullanılması gerektiğini söyledi. Özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00–16.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında kalınmamasını öneren Dr. Gök, gölgede bulunulsa bile kum, su ve beton gibi yüzeylerden yansıyan UV ışınlarının etkisini sürdürebileceğini hatırlattı.