Uzmanlardan uyarı: Ramazan ayı öncesi mideyi korumanın altın kuralları

Ramazan ayına sayılı günler kala, beslenme düzeninde yapılacak küçük ama etkili değişiklikler, oruç sürecinin çok daha konforlu geçmesini sağlıyor. Peki neler yapılmalı? İşte bütün cevapları...

Uzmanlardan uyarı: Ramazan ayı öncesi mideyi korumanın altın kuralları - Resim: 1

Uzmanlar, özellikle mide hassasiyeti olan bireylerin bu dönemi bir "hazırlık evresi" olarak değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor. Aniden değişen yemek saatleri ve uzun süreli açlık, mide asidini tetikleyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Uzmanlardan uyarı: Ramazan ayı öncesi mideyi korumanın altın kuralları - Resim: 2

MİDEYİ ORUCA ALIŞTIRMAK İÇİN SON ÇAĞRI

Gazeteci kimliğimizle konuyu masaya yatırdığımızda, toplumda yaygın olan "Ramazan gelmeden her şeyi yiyeyim" algısının mideye en büyük zararı verdiği görülüyor.

Uzmanlardan uyarı: Ramazan ayı öncesi mideyi korumanın altın kuralları - Resim: 3

Oruç başlamadan önceki hafta, mide hacmini yavaş yavaş küçültmek ve sindirimi zor olan ağır şerbetli tatlılar ile kızartmalardan uzak durmak gerekiyor. Bu geçiş süreci, vücudun biyolojik saatini 11 ayın sultanına çok daha rahat adapte etmesini sağlıyor.

Uzmanlardan uyarı: Ramazan ayı öncesi mideyi korumanın altın kuralları - Resim: 4

UZMAN GÖRÜŞÜ: SİNDİRİM SİSTEMİNİ YORMAYIN

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz uzmanlar, mide sağlığının korunmasında "kademeli geçiş" yöntemine dikkat çekiyor. Gastroenteroloji Uzmanları, şu hayati uyarıyı yapıyor:

Uzmanlardan uyarı: Ramazan ayı öncesi mideyi korumanın altın kuralları - Resim: 5

"Ramazan öncesi dönemde mideyi dinlendirmek, oruç tutarken yaşanacak reflü ve gastrit şikayetlerini %50 oranında azaltabilir. Özellikle akşam öğünlerinde hafif çorbalar ve zeytinyağlı sebze yemeklerine ağırlık verilmelidir.

Uzmanlardan uyarı: Ramazan ayı öncesi mideyi korumanın altın kuralları - Resim: 6

Mide mukozasını korumak için gün içinde aşırı kafein tüketimi sınırlandırılmalı, bunun yerine mide dostu olan rezene veya papatya çayı tercih edilmelidir. Unutulmamalıdır ki; hazırlıksız bir mide, ilk iftarda en büyük sancıları yaşatacaktır."

Uzmanlardan uyarı: Ramazan ayı öncesi mideyi korumanın altın kuralları - Resim: 7

SIVI TÜKETİMİNDE ZAMANLAMA HATASINA DÜŞMEYİN

Vücudu oruca hazırlarken yapılan en büyük hatalardan biri, suyu sadece yemeklerle birlikte tüketmektir. Uzmanlar, suyun öğün aralarında, yudum yudum içilmesinin mideyi genişletmeden hidrasyon sağladığını belirtiyor.

Uzmanlardan uyarı: Ramazan ayı öncesi mideyi korumanın altın kuralları - Resim: 8

Ramazan öncesi diyette alkali dengesini korumak adına her sabah bir bardak ılık suya bir iki damla limon damlatmak, mide asidini dengeleyerek sindirimi kolaylaştıran bir diğer yöntem olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
