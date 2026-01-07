Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), çocukluk çağında yetersiz beslenmeye bağlı olarak gelişen ve sıklıkla Tip 1 diyabetle karıştırılan Tip 5 diyabeti resmen tanıdığını açıkladı. Dünya genelinde 20–25 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilen hastalığın, yetersiz beslenmenin yaygın olduğu bölgelerde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülay Omma, Tip 5 diyabetin çoğunlukla çocukluk ve ergenlik döneminde, kronik yetersiz beslenme sonucu geliştiğini vurguladı. Doç. Dr. Omma, hastalığın en sık Asya, Afrika, Güney Asya, Sahra Altı Afrika ile Orta ve Güney Amerika’da görüldüğünü ifade etti.

Lokman Hekim Akay Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülay Omma, konuya ilişkin açıklamasında, “Tip 5 diyabeti ayırt eden özellikler arasında vücut kitle indeksinin 18,5’in altında olması, düşük karaciğer yağlanması, düşük C-peptid düzeyleri, normal insülin duyarlılığı ve ketoasidozun görülmemesi yer alıyor. Bu hastalarda insülin eksikliği olmasına rağmen insülin direnci bulunmuyor. Sıklıkla Tip 1 diyabet tanısı konuluyor. Yüksek kan şekeri ve insülin ihtiyacı olmasına rağmen ketozis gelişmiyor. En kritik risk ise aşırı insülin verilmesinin hı

zla ölümcül sonuçlara yol açabilmesidir” dedi.

Tip 5 diyabet için henüz net bir tedavi kılavuzu bulunmadığını belirten Doç. Dr. Omma, mevcut verilerin oral ilaçlar ile çok düşük doz insülin kombinasyonunun etkili olabileceğini gösterdiğini söyledi. Beslenmenin tedavide hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Omma, yüksek proteinli ve düşük karbonhidratlı diyetin uygulanması ile mikro besin eksikliklerinin giderilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Doç. Dr. Tülay Omma, Tip 5 diyabetin doğru tanınmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu hastalık uzun yıllar Tip 1 diyabetle karıştırıldı. Oysa tedavi yaklaşımı tamamen farklı. Doğru teşhis konulmadığında yanlış insülin kullanımı ciddi ve ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle özellikle zayıf, çocukluk çağında yetersiz beslenme öyküsü olan hastalarda Tip 5 diyabet mutlaka akılda tutulmalı” diye konuştu.