Uzmanlardan sıcaklara karşı tedbir önerisi: Serinleme alanları

Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kent, Yaşam ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Örgen Uğurlu ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, "İklime dirençli sağlık sistemleri ve Türkiye için sıcak hava dalgalarına yönelik bir eylem planı önerisi" başlıklı bir çalışma yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü kriterleri, Fransa'nın aşırı sıcak planları, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporları ve Türkiye'nin ilgili politika belgeleri üzerine yapılan literatür taraması ve doküman incelemesine dayanan çalışmada, iklim krizi ve özellikle aşırı sıcak hava dalgaları karşısında Türkiye'nin sağlık altyapısının hazırlık düzeyine ilişkin değerlendirmeler ve bu altyapının iklime dirençli hale getirilmesi için öneriler yer aldı.

Dr. Öğretim Üyesi Örgen Uğurlu, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Akdeniz havzasının yüksek sıcaklık riski taşıyan bir bölge olduğunu, bu nedenle sıcak hava koşullarına yönelik eylem planı hazırlanmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu eylem planını yaşamsal bir pusula olarak nitelendiren Uğurlu, sıcak hava dalgalarının bir halk sağlığı tehdidi olarak kabul edilip, kurumlar arası eşgüdüm sağlayan, risk kültürü odaklı ve toplumsal eşitlikleri gözeten, bütünleşik bir müdahale sistemi kurulması gerektiğini ifade etti.