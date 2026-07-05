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Kaynak: AA

Yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava dalgalarıyla birlikte uzmanlardan sıcak çarpmasına karşı dikkat çeken uyarılar geldi.

Anadolu Ajansı'na konuşan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nden Prof. Dr. Asım Kalkan, sıcak çarpmasının vücut ısısının yaklaşık 40 derecenin üzerine çıkması ve bilinç bozukluğuyla birlikte görülen hayati bir acil durum olduğunu söyledi.

İLK 30 DAKİKA KRİTİK

Prof. Dr. Kalkan, sıcak çarpmasında en önemli müdahalenin hızlı soğutma olduğunu belirterek, "Altın kural önce soğut, sonra taşıdır. İlk yarım saat içinde etkili şekilde soğutulan hastaların büyük bölümü kurtarılabiliyor." ifadelerini kullandı.

BELİRTİLERE DİKKAT

Sıcak çarpmasının sadece aşırı terleme anlamına gelmediğini vurgulayan Kalkan; bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, denge kaybı, bayılma, havale, baş ağrısı, bulantı ve hızlanan nabzın önemli belirtiler arasında yer aldığını söyledi.

İLK YARDIM NASIL YAPILMALI?

Prof. Dr. Kalkan, sıcak çarpması şüphesi bulunan kişinin vakit kaybetmeden gölge bir alana alınması, üzerindeki fazla kıyafetlerin çıkarılması, soğuk suyla serinletilmesi ve boyun, koltuk altı ile kasık bölgelerine buz uygulanması gerektiğini belirtti. Bilinci kapalı kişilere ağızdan su verilmemesi ve mutlaka 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini de hatırlattı.

EN RİSKLİ SAATLER

Uzman isim, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını, bol su tüketilmesini, açık renkli ve ince kıyafetler tercih edilmesini önerdi. Ayrıca çocukların, yaşlıların ve evcil hayvanların park halindeki araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.