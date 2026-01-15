2026 kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, halk arasında "domuz gribi" olarak bilinen H1N1 virüsünün yeni bir mutasyon geçirerek çok daha agresif bir yayılım stratejisi izlediği saptandı.

Laboratuvar verileri, virüsün dış ortamdaki dayanıklılığının önceki yıllara oranla %30 arttığını ve özellikle kapalı alanlarda damlacık yoluyla geçişin hızlandığını ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLER VE VİRAL DAYANIKLILIK

Viroloji uzmanları, virüsün lipid zarf yapısındaki değişimler sayesinde soğuk ve kuru havada daha stabil kaldığını gözlemledi.

Düşük nem oranının, virüs yüklü damlacıkların havada asılı kalma süresini uzattığı ve bu durumun toplu taşıma gibi kalabalık alanları birer bulaş merkezine dönüştürdüğü vurgulandı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mayo Clinic Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Pritish Tosh, virüsün evrimsel sürecine dikkat çekti.

Dr. Tosh, "H1N1'in bu yeni formu, insan solunum yolundaki reseptörlere çok daha sıkı bağlanma yeteneği geliştirdi. Bu durum, virüsün vücuda girdiği andan itibaren bağışıklık sistemini baypas ederek hızla çoğalmasına neden oldu" şeklinde ifade etti.

Oxford Üniversitesi Epidemiyoloji Profesörü Dr. Sunetra Gupta ise çevresel faktörlerin etkisini değerlendirdi.

Profesör Gupta, "Kış aylarındaki düşük nem seviyeleri, burun mukozasını kurutarak virüsün önündeki doğal bariyerleri zayıflattı. Mevcut veriler, virüsün sadece yakın temasla değil, yetersiz havalandırılan iç mekanlarda aerosol yoluyla da yayıldığını kanıtladı" sözleriyle durumu özetledi.

AŞI VE KORUNMA YÖNTEMLERİNDE YENİ DÖNEM

2026 yılı için güncellenen çoklu influenza aşılarının, yeni varyant üzerindeki etkinliği tartışılmaya devam ederken, uzmanlar maske ve mesafe kurallarının hayati önemini yineledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesindeki araştırmacılar, virüsün kuluçka süresinin kısalması nedeniyle semptomların çok daha hızlı ortaya çıktığını ve erken müdahalenin kritik olduğunu kaydetti.