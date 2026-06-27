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Kaynak: ANKA

Ankara Koru Hastanesi'nde düzenlenen "Sağlıklı Yaşlanma ve Yoga" etkinliğinde, yoganın fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki olumlu etkileri ele alındı. Yabancı misyon temsilcileri ve eşlerinin de katıldığı etkinlikte uzmanlar, yoga ve meditasyonun sağlık üzerindeki bilimsel etkilerine dikkat çekti.

"YOGA STRES VE ANKSİYETEYİ AZALTIYOR"

Etkinlikte konuşan fizyoterapist Rukiye Özbek, düzenli yoga ve meditasyon uygulamalarının stres ve anksiyete seviyelerini azaltabildiğini söyledi.

Özbek, öğrenciler üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarda düzenli yoga yapan bireylerde riskli düzeyde stres ve kaygının görülmediğinin ortaya konduğunu belirterek, kronik stresin vücutta inflamasyonu artırdığını, yoganın ise stres hormonlarını ve inflamatuvar belirteçleri düzenleyerek sinir sistemi üzerinde dengeleyici etki oluşturduğunu ifade etti.

PARKİNSON VE ALZHEİMER HASTALARINA DA DESTEK OLABİLİR

Yoga ve meditasyonun yalnızca ruh sağlığına değil, nörolojik hastalıklara da katkı sağlayabileceğini belirten Özbek, Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarda destekleyici etkiler gösteren bilimsel araştırmalara dikkat çekti.

Ayrıca düzenli yoga uygulamalarının esnekliği artırdığını, denge ve postürü geliştirdiğini, kas-iskelet sistemi sağlığını desteklediğini ve spor yaralanmalarının önlenmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

"YOGA YAŞAMDA DENGEYİ HEDEFLİYOR"

Yoga eğitmeni Saikrishna Mangudoddi ise yoganın yalnızca fiziksel hareketlerden ibaret olmadığını belirterek, bireyin yaşamında denge, farkındalık ve uyumu amaçlayan bütüncül bir yaşam pratiği olduğunu ifade etti.

Mangudoddi, stresin çoğu zaman yaşamda gösterilen dirençten kaynaklandığını belirterek farkındalık, kabullenme ve doğru değerlendirme sayesinde iç huzurun güçlendirilebileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar nefes egzersizleri, meditasyon ve temel yoga uygulamalarını deneyimledi. Etkinlik, Koru Hastanesi, KORUSEV ve Diplomatik Misyon Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi.