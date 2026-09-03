Uzmanlardan cilt sağlığı için kritik uyarı: Duş lifleri tehlike mi saçıyor?

Banyo sonrasında havalandırılmayan veya ıslak şekilde asılı bırakılan duş lifleri, ortamdaki sıcaklık ve nemin etkisiyle kısa sürede bakteri ve mantar üretiyor. Bir sonraki duşta aynı lif vücuda uygulandığında ise arındırılmak istenen cilde aslında milyarlarca bakteri yeniden temas ettirilmiş oluyor. Uzmanlar, özellikle açık yarası, sivilcesi veya hassas cilt yapısı olan kişilerin bu durumdan çok daha hızlı etkilendiğini vurguluyor.