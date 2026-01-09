Okul koridorlarından dijital platformlara sıçrayan akran zorbalığı, modern eğitimin en büyük güvenlik sorunu haline geldi.

Psikologlar ve eğitim bilimciler, zorbalığın mağdurlar üzerindeki etkisinin yetişkinlik döneminde bile silinmediğini vurguladı.

Yapılan son araştırmalar, sistematik baskıya maruz kalan çocukların beyin yapısında kronik stres kaynaklı değişimler gözlemlendiğini ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLER VE NÖROLOJİK ETKİLER

King’s College London tarafından yürütülen ve Molecular Psychiatry dergisinde yayımlanan geniş çaplı bir araştırma, zorbalığın fiziksel etkilerini kanıtladı.

Araştırma ekibi, 14-19 yaş arasındaki gençlerin beyin taramalarını inceledi. Sonuçlar, sürekli zorbalığa maruz kalan çocukların beyinlerindeki kaudat çekirdek (caudate nucleus) ve putamen bölgelerinde hacimsel azalmalar meydana geldiğini gösterdi. Bu bölgelerdeki değişimlerin, gençlerin ilerleyen yaşlarda anksiyete ve karar verme bozuklukları yaşamasına neden olduğu ifade edildi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Harvard Üniversitesi Gelişimsel Psikoloji Profesörü Dr. Stephanie Jones, okulların sadece akademik başarıya odaklanmasının büyük bir hata olduğunu belirtti.

Jones, "Zorbalıkla mücadele, müfredatın ayrılmaz bir parçası haline getirilmelidir. Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri kazandırılmayan bir çocuk, ne kadar başarılı olursa olsun toplum için bir risk faktörüdür" değerlendirmesinde bulundu.

Stanford Üniversitesi’nden Klinik Psikolog Dr. Thomas Robinson ise ailelerin ve öğretmenlerin iş birliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Robinson, "Zorbalık bir 'büyüme ritüeli' değildir. Bu, ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Eğer bir çocuk okulda kendini güvende hissetmiyorsa, orada gerçek anlamda bir eğitimden bahsetmek mümkün değildir" sözleriyle durumun ciddiyetini dile getirdi.

TOPLUMSAL İŞ BİRLİĞİ ŞART

Uzmanlar, zorbalığı önlemek için "Bütüncül Okul Yaklaşımı"nın (Whole-School Approach) benimsenmesi gerektiğini ifade etti. Bu yöntem, sadece mağduru ve zorbalık yapanı değil; öğretmenleri, velileri, okul personelini ve hatta sessiz kalan izleyicileri de sürece dahil etti.

İzleyici konumundaki öğrencilerin müdahale etme cesareti bulduğu ortamların, zorbalık vakalarını %50 oranında azalttığı saptandı.