Ara tatilin, çocukların yoğun eğitim temposu sonrası dinlenmesi ve psikolojik olarak dengelenmesi açısından önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi. Uzmanlar, iyi planlanmış bir tatilin hem akademik başarıyı desteklediğini hem de aile içi bağları güçlendirdiğini ifade etti.

Ara tatilin çocukların zihinsel yorgunluklarını atmalarına yardımcı olduğu belirtilirken, beynin sürekli bilgi yükü altında öğrendiklerini sindirmekte zorlanabildiği aktarıldı. Tatil sürecinin sinir sistemini düzenlediği, çocuğun okula yönelik motivasyonunu koruduğu ve bu dönemin aynı zamanda özgüven ile özerklik duygularını desteklediği kaydedildi.

RUTİNLER TAMAMEN BIRAKILMAMALI

Tatilde esnekliğin önemli olduğu ancak günlük düzenin tamamen terk edilmemesi gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, “Rutinler çocuklar için güven duygusu demektir. Tamamen bozulan bir düzen, okul dönüşünde uyum problemleri ve kaygıya yol açabilir” değerlendirmesinde bulundu. Yemek saatleri, uyku düzeni ve temel öz bakım alışkanlıklarının korunmasının önemine dikkat çekildi.

EKRAN KULLANIMI SINIRLANDIRILMALI

Ara tatilde ekran süresinin artabildiğine işaret eden uzmanlar, sınırsız ekran kullanımının çocuklarda dikkat dağınıklığı ve huzursuzluk yaratabileceğini belirtti. Ekran süresinin belirli zamanlarla sınırlandırılması, fiziksel aktiviteler ve kitap okuma gibi ekran dışı etkinliklerle dengelenmesi gerektiği ifade edildi.

ARA TATİL DERS KAMPI DEĞİL

Ara tatilin yoğun ders programlarıyla geçirilmemesi gerektiği belirtilerek, akademik olarak geri olmayan çocuklar için ağır programların motivasyonu düşürebileceği vurgulandı. Günün kısa bir bölümünde yapılan okuma ya da eğlenceli tekrarların yeterli olduğu, asıl amacın bilgiyi taze tutmak olduğu kaydedildi.

HAREKET VE AÇIK HAVA ÖNEMLİ

Fiziksel aktivitenin çocukların ruhsal dengesine olumlu katkı sağladığına dikkat çekilerek, açık havada geçirilen zamanın stresi azalttığı, mutluluk hormonlarını artırdığı ve ev içi çatışmaları azalttığı ifade edildi.

UYKU DÜZENİ KORUNMALI

Uyku düzeninin tatilde de büyük ölçüde devam etmesi gerektiği belirtilirken, gece geç yatıp geç kalkmanın biyolojik ritmi bozduğu ve okul sürecine dönüşü zorlaştırdığı aktarıldı. Uyku saatlerinin en fazla birkaç saat esnetilmesinin yeterli olacağı ifade edildi.

AİLEYLE KALİTELİ ZAMAN GÜVEN DUYGUSUNU ARTIRIYOR

Çocuklar için en değerli ödülün ebeveynleriyle geçirilen nitelikli zaman olduğu vurgulandı. Birlikte oynanan oyunların ve yapılan küçük aktivitelerin güvenli bağlanmayı güçlendirdiği belirtilirken, çocukların her an eğlendirilmemesi gerektiği ifade edildi. Sıkılmanın yaratıcılığı desteklediği, kendi oyununu kuran çocukların özgüven ve problem çözme becerilerinin geliştiği aktarıldı.

OKULA DÖNÜŞ KADEMELİ OLMALI

Tatilin son günlerinde okul düzenine yavaş yavaş dönülmesinin önemine dikkat çekilerek, uyku saatlerinin düzenlenmesi ve okul hazırlıklarının çocuklarla birlikte yapılmasının geçiş sürecini kolaylaştıracağı belirtildi.