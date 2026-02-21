Uzmanlar, özellikle kış aylarında ve düzensiz beslenme alışkanlığı olan kişilerde vitamin yetersizliğinin daha sık görüldüğüne dikkat çekiyor.

Sağlık profesyonellerine göre vitamin eksiklikleri genellikle sinsi belirtilerle ortaya çıkıyor. En sık görülen şikâyetler arasında sürekli halsizlik, dikkat dağınıklığı, cilt kuruluğu, tırnak kırılması ve bağışıklık sisteminin zayıflaması yer alıyor. Uzmanlar, bu belirtilerin uzun süre devam etmesi halinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguluyor.

HANGİ VİTAMİN HANGİ BELİRTİYE YOL AÇIYOR?

Uzmanların verdiği bilgilere göre bazı vitamin eksiklikleri daha belirgin semptomlarla kendini gösteriyor:

B12 vitamini eksikliği: Kansızlık, unutkanlık, el ve ayaklarda uyuşma

D vitamini eksikliği: Kemik ve kas ağrıları, yorgunluk, sık enfeksiyon

C vitamini eksikliği: Diş eti kanaması, bağışıklık düşüşü

B grubu vitamin eksiklikleri: Ağız kenarında yaralar, halsizlik

Özellikle B12 ve D vitamini eksikliğinin toplumda yaygın görüldüğü belirtiliyor.

RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR

Uzmanlar; hamileler, yaşlı bireyler, kronik hastalığı olanlar ve vejetaryen/vegan beslenen kişilerin risk grubunda olduğunu ifade ediyor. Ayrıca yoğun stres altında çalışan ve düzensiz beslenen bireylerde de vitamin eksikliği görülme olasılığı artıyor.

BİLİNÇSİZ TAKVİYE KULLANIMINA DİKKAT

Son yıllarda vitamin takviyelerine olan ilginin arttığını belirten uzmanlar, doktor kontrolü olmadan kullanılan yüksek doz vitaminlerin karaciğer ve böbrek sağlığı açısından risk oluşturabileceğini söylüyor. Bu nedenle takviye kullanımından önce kan tahlili yapılması ve uzman görüşü alınması öneriliyor.

Uzmanlar, dengeli ve çeşitli beslenmenin vitamin eksikliğini önlemede en etkili yöntem olduğunun altını çiziyor. Erken teşhis ve doğru tedavi ile vitamin eksikliklerinin kısa sürede kontrol altına alınabileceği belirtiliyor.