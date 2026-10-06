Çocuklarda ağız ve diş sağlığının temelleri çok erken yaşlarda atılıyor. Uzmanlar, süt dişlerinin öneminin yeterince anlaşılmadığını belirterek ebeveynlere önemli uyarılar yapıyor. Doğru beslenme alışkanlıkları ve düzenli ağız hijyeni, ilerleyen yıllarda oluşabilecek birçok problemin önüne geçiyor.

İLK SÜT DİŞİNDEN İTİBAREN FIRÇALAMA BAŞLAMALI

Pedodonti uzmanları, diş fırçalamanın ilk süt dişinin ağızda görünmesiyle birlikte başlaması gerektiğini ifade ediyor. Bu dönem genellikle altıncı aya denk geliyor. İlk diş çıkmadan önce bile her beslenme sonrası diş etlerinin temiz nemli bir gazlı bezle silinmesi öneriliyor. Bu uygulama hem ağız ortamını temiz tutuyor hem de bebeği ilerideki fırçalama hissine alıştırıyor. İlk diş çıktıktan sonra ise yumuşak kıllı bebek fırçaları veya parmak fırçalarıyla nazik temizliğe geçiliyor.

EBEVEYN DESTEĞİ OLMADAN ALIŞKANLIK KAZANILMAZ

Çocuklar diş fırçalama işlemini tamamen kendi başlarına yapabilecek düzeye gelene kadar ebeveynlerin aktif destek vermesi gerekiyor. Uzmanlar, fırçalama rutininin çocuğun kendi sorumluluğuna bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Dişler sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez florlu diş macunlarıyla fırçalanmalı. Küçük yaşlarda macun miktarı pirinç tanesi kadar, biraz büyüdükçe bezelye tanesi kadar tutulmalı. Bu sayede hem etkili koruma sağlanıyor hem de fazla flor yutulması riski azaltılıyor.

Süt dişleri yalnızca geçici yapılar olarak görülmemeli. Bu dişler çiğneme, konuşma gelişimi ve çene yapısının sağlıklı oluşmasında kritik rol oynuyor. En önemlisi de alttan gelecek kalıcı dişler için yer tutucu görevi görüyor. Erken kaybedilen bir süt dişi sonrası uygun yer tutucu yapılmazsa komşu dişler boşluğa doğru kayabiliyor. Bu durum kalıcı dişlerin düzgün sıralanmasını engelliyor ve ileride zorunlu ortodontik tedavi ihtiyacı doğuruyor. Çocuk dişlerini düzgün kapatamayabilir ve diş diziliminde ciddi sorunlar yaşayabilir.

Uzmanlar yalnızca tüketilen şeker miktarının değil kullanım sıklığının da çürük riskini belirlediğini belirtiyor. Gün boyu küçük porsiyonlarla atıştırmak ağızda sürekli asit ortamı yaratıyor. Bu nedenle şekerli gıdalar belli zamanlarda ve sınırlı sürede tüketilmeli. Kutu meyve suları yerine meyvenin kendisi yenmeli, temel içecek olarak su tercih edilmeli ve asitli içeceklerden uzak durulmalı. Ketçap, mayonez, kızartma, hamburger gibi hazır gıdalar ile gofret ve jelibon tarzı yapışkan tatlılar hem besleyicilik açısından yetersiz hem de çürük riskini ciddi şekilde artırıyor.

Çocuklarda bazen hiçbir şikayet olmasa bile diş problemleri gelişebiliyor. Bu nedenle düzenli diş hekimi kontrolleri büyük önem taşıyor. Bazı çocuklar üç ayda bir, bazıları yılda bir kez kontrol edilse yeterli olabiliyor.