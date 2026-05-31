Somon balığı, soğuk sularda yaşayan ve akarsularda yumurtlayan, pembe ila turuncu tonlarındaki etiyle tanınan son derece besleyici bir dip balığı türüdür. Deniz ürünleri arasında omega üç yağ asitleri bakımından en zengin besin değeri olan somon balığı, insan vücudunun üretemediği bu faydalı yağları doğrudan almanızı sağlar. Düzenli olarak somon balığı tüketmek kalp ve damar sağlığını korur, beyin fonksiyonlarını güçlendirir, hafızayı keskinleştirir ve bağışıklık sistemini destekler. Aynı zamanda yüksek kaliteli bir protein kaynağı olan bu balık, barındırdığı A, D ve B grubu vitaminleri sayesinde tam bir şifa deposu olarak nitelendirilir.

DÖRT KİŞİLİK BİR SOMON MENÜSÜ İÇİN KAÇ TANE BALIK ALINMALI

Evde dört kişilik bir akşam yemeği menüsü hazırlamak istiyorsanız, somon alırken porsiyon hesabını doğru yapmanız gerekir. Somon balığı genellikle fileto veya dilim şeklinde satılır. Dört kişilik bir aile veya misafir grubu için kişi başı birer adet olacak şekilde toplam dört adet somon fileto ya da somon dilim almanız yeterli olacaktır. Gramaj olarak hesaplamak isterseniz, yetişkin bir insan için ideal porsiyon yüz elli ile iki yüz gram arasındadır. Bu doğrultuda balıkçınızdan toplamda sekiz yüz gram civarında somon talep etmeniz, masadaki herkesin doygun bir şekilde kalkmasını sağlayacaktır.



Somon genel olarak temizlemesi en kolay ve zahmetsiz balıklardan biridir. Genellikle balıkçılar somonu büyük ölçüde temizlenmiş olarak sunar ancak evde ufak bir elden geçirmek gerekir. Somon balığını temizlemek için öncelikle pullarını bıçağın ters tarafıyla kuyruktan başa doğru kazımalısınız. Ardından balığı soğuk suyun altında yıkayarak üzerinde kalan kan lekelerini ve siyah zarları tamamen arındırmalısınız. Somon etinin dağılmaması için temizleme esnasında kesinlikle sıcak veya ılık su kullanmamalısınız. Yıkama işlemi bittikten sonra kağıt havlu yardımıyla balığın her yerini iyice kurulamalısınız çünkü ıslak kalan balık pişerken tavaya yapışır ve haşlama kıvamına gelir.

TEMİZLENEN SOMON BALIĞI TAVADA NASIL KIZARTILMALI



Temizleme ve kurulama aşamalarından sonra sıra somonu tavada mükemmel bir şekilde kızartmaya gelir. Somon kendi yağı olan bir balık olduğu için tavaya çok fazla yağ eklemenize gerek yoktur. Geniş bir teflon veya döküm tavaya sadece bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip tavayı iyice kızdırmalısınız. Somon dilimlerini tavaya yerleştirirken öncelikle derili kısımlarının alta gelmesine dikkat etmelisiniz. Derili kısım yüksek ateşte çıtırlaşırken balığın içinin de kendi suyuyla pişmesini sağlar. Her bir yüzünü orta ateşte yaklaşık dört veya beş dakika boyunca, balığı sürekli çevirmeden sadece bir kere altüst ederek pişirmelisiniz.

LOKUM KIVAMINDA SOMON KIZARTMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR



Kusursuz bir somon kızartması yapmanın en önemli püf noktası tavanın sıcaklığı ve pişme süresidir. Somon balığı çok çabuk pişen bir ettir ve ocakta fazladan kalınca hızla kuruyup lezzetini kaybeder. Pişirme esnasında tavaya kapak kapatmamalısınız çünkü kapak kapatıldığında buhar oluşur ve balık kızarmak yerine haşlanır. Balığı tavaya koymadan hemen önce tuz ve karabiber ile marine etmek, lezzetin etin derinliklerine işlemesini sağlar. Ayrıca somonunuzu ocaktan almadan son bir dakika kala tavaya bir diş ezilmiş sarımsak ve bir tatlı kaşığı tereyağı ekleyip bu yağı kaşıkla balığın üzerine gezdirirseniz restoran kalitesinde bir lezzet elde edersiniz.