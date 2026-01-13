Depresyon denildiğinde akla ilk gelen duygu genellikle mutsuzluk oluyor. Ancak uzmanlar, bu tablonun her zaman böyle ilerlemediğine dikkat çekiyor. Pek çok kişide depresyon, belirgin bir üzüntü hali olmadan; isteksizlik, duygusal boşluk ve bitmeyen yorgunluk ile kendini gösterebiliyor.

Uzmanlara göre bu belirtiler, “geçici bir dönem” olarak yorumlandığı için çoğu zaman ciddiye alınmıyor ve profesyonel destek gecikebiliyor.



UZMAN GÖRÜŞÜ: “HİÇBİR ŞEY HİSSETMEMEK DE BİR BELİRTİ”

Psikologlara göre depresyon, yalnızca ağlama ya da karamsarlıkla sınırlı bir tablo değil. Bazı kişilerde duygu durumunda belirgin bir çöküş yaşanmazken, hayattan keyif alamama, hiçbir şeye heves duymama ve duygusal donukluk ön plana çıkabiliyor.

Bu durum literatürde “anhedoni” olarak adlandırılıyor ve depresyonun sık görülen ama en çok gözden kaçan belirtilerinden biri olarak kabul ediliyor.



EN SIK GÖZDEN KAÇAN İLK BELİRTİLER

Uzmanlara göre depresyonun erken döneminde şu işaretler öne çıkabiliyor:

1: Daha önce keyif veren şeylere karşı ilgi kaybı

2: Sürekli yorgunluk ve enerji düşüklüğü

3: “Boşlukta olma” ya da hissizleşme hali

4: Günlük işleri yaparken zorlanma

5: Sosyal hayattan yavaş yavaş geri çekilme

Bu belirtiler tek başına “depresyon” anlamına gelmeyebilir ancak süreklilik kazanması durumunda dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor.



NEDEN FARK EDİLMİYOR?

Uzmanlar, depresyonun bu şekilde ilerlemesinin birkaç nedeni olduğuna dikkat çekiyor. Kişiler çoğu zaman bu durumu stres, yoğun tempo ya da geçici bir ruh hali olarak yorumluyor. Ayrıca mutsuz hissetmedikleri için “depresyonda olamayacaklarını” düşünüyorlar.

Bu algı, yardım arama sürecini geciktirerek belirtilerin derinleşmesine neden olabiliyor.



NE ZAMAN DESTEK ALINMALI?

Uzmanlara göre isteksizlik, boşluk hissi ve yorgunluk hali haftalarca sürüyorsa, günlük yaşamı ve işlevselliği etkilemeye başladıysa bir uzmana başvurmak önemli. Erken dönemde fark edilen depresyonun tedavi sürecinin daha etkili ilerlediği vurgulanıyor.