Çağla, özellikle badem, kayısı ve erik gibi sert çekirdekli meyvelerin henüz olgunlaşmamış, yeşil ve sulu halidir. Halk arasında genellikle badem çağlası olarak bilinse de, aslında meyvenin en körpe ve tüylü dış kabuğuyla yenilebilen evresini temsil eder. Mart ve Nisan aylarında tezgahlarda boy göstermeye başlayan bu meyve, çok kısa bir süre bu formda kaldığı için baharın en kıymetli ve beklenen lezzetlerinden biridir. Ekşi ve mayhoş tadıyla iştah açıcı bir özelliğe sahip olan çağla, Anadolu kültüründe asırlardır sevilen bir atıştırmalık olmuştur.

ŞİFA KAYNAĞI YEŞİL ALTIN: ÇAĞLA HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR

Çağla, içeriğindeki zengin antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur. Özellikle yüksek miktarda E vitamini barındırması, cilt sağlığını iyileştirirken yaşlanma belirtilerini geciktirir. Kandaki kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan bu meyve, kalp ve damar yollarının tıkanmasını önleyerek kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca yüksek magnezyum içeriği sayesinde kas kramplarını engeller ve kan şekerini dengeleyerek diyabet hastaları için kontrollü bir ara öğün seçeneği sunar. Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemini düzenler ve bağımsak hareketlerini hızlandırarak kabızlık gibi sorunların önüne geçer.

SABIR İSTEYEN DÖNÜŞÜM: KURU YEMİŞ HALİNE GELME SAFHALARI

Çağlanın dallardaki yolculuğu oldukça ilginç aşamalardan oluşur. İlk olarak baharın başlangıcında çiçeklerin dökülmesiyle birlikte küçük, yeşil ve tüylü bir meyve olarak belirir. Bu aşamada meyvenin dışı yumuşaktır ve çekirdeği henüz sertleşmemiştir. Haftalar ilerledikçe meyve büyür ve içindeki çekirdek kabuğu yavaş yavaş odunsu bir hal almaya başlar. Meyvenin dışındaki yeşil etli kısım kuruyup sertleşerek kahverengiye döner ve sonunda çatlar. Bu çatlama safhası, içindeki çekirdeğin yani bizim bildiğimiz kuru bademin tam olarak olgunlaştığını gösterir. Hasat edilen bu çekirdekler kurutularak yıl boyunca tükettiğimiz kuru yemiş formuna kavuşur.

TÜKETİMDE ÖLÇÜ ÖNEMLİ: YAŞ ÇAĞLA ÇOK YENİRSE ZARARLI MIDIR

Her besinde olduğu gibi çağlanın da aşırı tüketimi bazı mide ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Çağla asidik ve lifli bir yapıya sahip olduğu için, bir oturuşta çok fazla tüketilmesi midede yanma, ekşime veya şişkinliğe neden olabilir. Özellikle hassas bir sindirim sistemine sahip olan kişilerde ishal vakaları görülebilir. Ayrıca çağlanın dışındaki tüylü yapının bazı bünyelerde boğaz tahrişine veya kaşıntıya yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle meyveyi porsiyon kontrolü yaparak tüketmek ve tüketmeden önce çok iyi yıkamak hayati önem taşır.

EN LEZZETLİ HALİNE ULAŞIN: ÇAĞLA NASIL TÜKETİLMELİ

Çağla genellikle sadece tuzlanarak çiğ bir şekilde tüketilir ancak mutfaklarda kullanımı bununla sınırlı değildir. Zeytinyağlı yemeklere ekşi bir aroma katmak için kullanılabilir veya cacıkların içine doğranarak farklı bir lezzet yaratılabilir. Bazı yörelerde çağla aşı denilen, etli ve yoğurtlu yemeklerin ana malzemesi olarak da karşımıza çıkar. Tüketirken üzerine çok fazla tuz eklemek, tansiyon hastaları ve ödem sorunu yaşayanlar için zararlı olabileceğinden, tuzu kararında kullanmak veya sade tercih etmek en sağlıklı yöntemdir.

TAZELİĞİ KORUMAK İÇİN: EVDE NASIL SAKLAMALI

Çağla, dalından koparıldıktan sonra hızla nemini kaybeden ve sertleşen bir meyvedir. Satın aldığınız çağlaları taze tutmak için hava alan bir kese kağıdına koyarak buzdolabının sebzelik bölümünde saklayabilirsiniz. Ancak bu şekilde bile en fazla 3 veya 4 gün boyunca tazeliğini koruyacaktır. Eğer daha uzun süre muhafaza etmek isterseniz, çağlaları yıkayıp iyice kuruladıktan sonra buzdolabı poşetlerine koyarak derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Dondurulmuş çağlalar, kış aylarında yemeklere eklemek için oldukça pratik bir çözüm sunar.