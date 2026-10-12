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Akran zorbalığı, günümüzde çocukların hem okul ortamında hem de dijital dünyada sıkça karşılaştığı ciddi bir sorun. Fiziksel, sözel veya siber boyutlarıyla çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyen bu durumla mücadelede ailelere ve eğitimcilere büyük görevler düşüyor.

Uzmanlara göre çocukları zorbalıktan korumak ve sağlıklı bireyler yetiştirmek için uygulanabilecek temel yöntemler şunlar:

GÜÇLÜ VE AÇIK İLETİŞİM

Çocuklarınızla her gün düzenli olarak sohbet edin. Günlerinin nasıl geçtiğini, arkadaş ilişkilerini sorgulamadan dinleyin. Korkmadan veya yargılanma endişesi taşımadan hislerini paylaşabilecekleri güvenli bir ev ortamı sunun.

ZORBALIK BELİRTİLERİNİ TAKİP EDİN

Çocuklar genellikle zorbalığa uğradıklarını saklama eğilimindedir. Okula gitmek istememe, aniden düşen ders başarısı, içe kapanma, uyku bozuklukları veya eşyalarının sürekli kaybolması/zarar görmesi gibi sinyalleri yakından gözlemleyin.

Çocuğun kendini ifade etme yeteneğini geliştirmek zorbalığa karşı en büyük kalkanlardan biridir. Spor, sanat veya sosyal aktivitelerle özgüvenlerini pekiştirin; "hayır" demeyi ve sınır çizmeyi öğretin.

Öğretmenler ve rehberlik servisiyle düzenli temas halinde olun. Olası bir zorbalık durumunda olaya duygusal tepkiler yerine okulla iş birliği yaparak çözüm odaklı yaklaşın.

DİJİTAL OKURYAZARLIK

İnternet ve sosyal medya kullanımında çocuklarınıza rehberlik edin. Siber zorbalık riskine karşı kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini ve şüpheli durumlarda hemen yetişkinlere haber vermeleri gerektiğini anlatın.

Uzmanlara göre, çocukların kendilerini yalnız hissetmedikleri, empati duygusunun ön planda olduğu bir çevre inşa etmek, zorbalığı gerçekleşmeden engellemenin en etkili yolu...