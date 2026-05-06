Bağırsak sağlığı yalnızca sindirimle sınırlı değil; bağışıklık sistemi, enerji düzeyi ve hatta ruh hali üzerinde bile belirleyici bir rol oynuyor. “Mikrobiyota” adı verilen ve trilyonlarca bakteriden oluşan bu sistem, beslenme alışkanlıklarımızla doğrudan şekillendiriyor.
Uzmanlar uyardı: Bağırsakları sessizce çökerten gıdalar
Vücudumuzun “ikinci beyni” olarak anılan bağırsaklar, tükettiğimiz her lokmadan doğrudan etkileniyor. Uzmanlara göre bazı besinler, sindirim sistemini güçlendirmek yerine adeta savunmasız bırakıyor.Derleyen: Cemile Kurel
Ancak bazı yiyecekler bu hassas dengeyi bozarak bağırsakları adeta bir kriz ortamına sürüklüyor. Uzmanların özellikle altını çizdiği risk grubunun başında ise çoğu kişinin günlük hayatta sıkça tükettiği ürünler geliyor.
Mikrobiyotanın en büyük düşmanı: Ultra işlenmiş gıdalar
Gastroenteroloji uzmanlarına göre yüksek miktarda şeker, katkı maddesi ve yapay içerik barındıran ultra işlenmiş gıdalar, bağırsak florasına ciddi zarar veriyor. Bu tür besinler, yararlı bakterileri azaltırken zararlı bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlıyor ve inflamasyonu tetikliyor.
“Şekersiz” ürünlerdeki görünmeyen risk
Diyet veya şekersiz etiketiyle satılan ürünlerdeki yapay tatlandırıcılar da önemli bir tehdit oluşturuyor. Araştırmalar, bu maddelerin bağırsak bariyerine zarar vererek geçirgen bağırsak riskini artırabileceğini gösteriyor. Bu durumda zararlı maddeler kana karışarak kronik yorgunluk ve iltihaplanmaya neden olabiliyor.
Lif eksikliği ve sindirim sorunları
İşlenmiş un ve rafine şeker ağırlıklı bir beslenme, bağırsak hareketlerini yavaşlatır. Liften fakir bir diyet, yararlı bakterilerin beslenmesini engeller. Bu da sindirim sisteminin zayıflamasına ve bağışıklığın düşmesine yol açar.
Bağırsak sağlığını desteklemek için öneriler
Uzmanlar, bağırsak dengesini yeniden kurmak için bazı temel adımlara dikkat çekiyor:
Fermente gıdalar (yoğurt, kefir, turşu) tüketmek
Farklı renklerde sebze ve meyvelerle beslenmek
Rafine şekeri mümkün olduğunca azaltmak